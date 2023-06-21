Демарш на марше

Глава фракции «Единой России» (ЕР) в городской думе Екатеринбурга Ира Овчинникова заявила о выходе из партии после проигрыша в предварительном голосовании партии власти по отбору кандидатов в новый созыв парламента. Депутат утверждает, что сначала ее попытались отговорить от участия в праймериз, а затем попросту подтасовали их итоги. В федеральной ЕР утверждают, что госпожа Овчинникова намеренно не проявляла активность в ходе предварительного голосования, так как давно решила баллотироваться на предстоящих выборах самовыдвиженцем или от другой партии. Для последнего варианта выход из ЕР необходим, объясняет эксперт.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ира Овчинникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О решении Иры Овчинниковой покинуть «Единую Россию» стало известно перед заседанием екатеринбургской городской думы во вторник, 20 июня. Депутат пояснила корреспонденту “Ъ”, что выходит из партии, поскольку не согласна с «подтасованными» результатами предварительного голосования.

Согласно итогам праймериз, которые прошли еще в мае, лидер фракции заняла непроходные места: по списку она финишировала 28-й, получив поддержку всего 2,3 тыс. выборщиков (для сравнения: за лидера списка, главу Екатеринбурга Алексея Орлова проголосовало 56,4 тыс. человек), а в округе №4 — лишь третьей (527 голосов), уступив своей коллеге, депутату-единороссу Татьяне Вяткиной (5,6 тыс. голосов), и беспартийному предпринимателю Александру Шадрину (556 голосов).

Госпожа Овчинникова утверждает, что перед голосованием на нее оказывалось давление: ее просили не участвовать в праймериз, не объясняя, почему она должна так поступить. Кто конкретно стоял за этой просьбой, депутат не уточнила, но добавила, что планирует баллотироваться в новый состав гордумы или в качестве самовыдвиженца, или от другой партии, если такие предложения поступят. «Я чувствую ответственность перед избирателями, которые доверяли мне более 20 лет. Остались вопросы, которые нужно решать, и я готова ими заниматься как профессионал»,— подчеркнула она.

Ира Овчинникова — один из опытнейших депутатов гордумы Екатеринбурга. Она избиралась депутатом пяти созывов подряд с 2001 года, параллельно работая начальником управления Пенсионного фонда в Верх-Исетском районе областного центра. В «Единую Россию» вступила в 2004 году, в 2018-м стала руководителем фракции.

В пресс-службе свердловского отделения партии власти “Ъ” пояснили, что пока не видели заявления Иры Овчинниковой о выходе из партии. Оно не поступило ни в местное, ни в первичное, ни в региональное отделение, а потому комментировать его по существу в пресс-службе отказались.

Заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, в свою очередь, заявил “Ъ”, что Ира Овчинникова просто не проявила на праймериз необходимой для победы активности. «Насколько нам известно, где-то полгода назад она связала свою судьбу с одной финансово-промышленной группой. И та выбрала для нее другую политическую траекторию. Ее партнеры хотели бы, чтобы она баллотировалась от близкой к ним партии или в качестве самовыдвиженца»,— сказал господин Перминов и заверил, что такие случаи в ЕР носят единичный характер.

Политолог Сергей Мошкин объясняет, что оперативный выход из партии — это необходимый шаг для Иры Овчинниковой, если она действительно хочет продолжать политическую карьеру. «Сейчас у нее два варианта: либо идти самовыдвиженцем, и тогда ей нужно проходить процедуру сбора подписей, либо выдвигаться от другой партии. Но она по закону не может выдвигаться от какой-либо партии, пока состоит в ЕР»,— разъяснил эксперт, добавив, что это типичная история для проигравших праймериз депутатов.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков назвал ситуацию «сменой политического поколения». Госпожа Овчинникова является «продуктом политической системы прошлого» и поэтому теперь «уже не представляет ценности для власти», считает эксперт. «У нее нет сильных сторонников, в том числе внутри партии, иначе ее бы оставили. За ней нет значимого электората, иначе в праймериз она бы не проиграла. Она не запомнилась какими-либо громкими политическими заявлениями или ярким амплуа»,— считает Андрей Русаков. По его словам, Ира Овчинникова при всех своих положительных качествах была «обычным элементом той политической конструкции, которую строили еще во времена Аркадия Чернецкого (первый глава Екатеринбурга, занимал пост до 2010 года.— “Ъ”), когда дума нужна была для легитимации городской власти».

Илья Смирнов, Екатеринбург