Круговорот инвесторов

После нескольких месяцев бурных вложений в российские акции к середине лета частные инвесторы снизили активность. Объем нетто-покупок упал до минимума с начала года. В качестве альтернативы выступил в том числе валютный рынок. Отчасти ушедших игроков заменили институциональные инвесторы, увеличившие вложения. При этом главными нетто-продавцами стали нерезиденты из дружественных стран, планомерное сокращающие вложения в российские активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В июле физические лица заметно сократили свою инвестиционную активность. Как следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России, в прошлом месяце нетто-покупки (разница между покупкой и продажей) акций со стороны частных инвесторов составили всего 2,9 млрд руб.

В предыдущие четыре месяца их нетто-покупки составляли 13–29 млрд руб. в месяц. При этом физлица выступают главными участниками биржевых торгов акциями — по данным ЦБ, их доля остается выше 80% общего объема сделок.

В целом, по данным Московской биржи, количество уникальных инвесторов по итогам июля достигло 26,39 млн человек, причем количество активных инвесторов (совершили хотя бы одну сделку) составило 3,06 млн человек.

Покупки со стороны физлиц сократились из-за перегретости рынка, это связано с тем, что на фоне обвального ослабления рубля часть средств была переправлена ими на валютный рынок, считает стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Кроме того, отмечает эксперт, по-прежнему велики геополитические риски, есть проблемы с раскрытием эмитентами информации и выплатой дивидендов.

Сложившаяся ситуация обусловлена несколькими принципиальными факторами: растущими угрозами девальвации рубля, ростом ключевой ставки Банка России (до 8,5% годовых, см. “Ъ” от 21 июля), а также сохранением дефицита госбюджета на фоне приостановки так называемой зерновой сделки, говорит независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Это, по его словам, вызвало локальное снижение склонности к инвестированию со стороны физических лиц, стремящихся переложиться в инструменты денежного рынка.

Место главных нетто-покупателей перешло к некредитным финансовым организациям (НФО) — чистые покупки составили 9,3 млрд руб., тогда как в прежние периоды они выступали в основном нетто-продавцами.

Главными нетто-продавцами на рынке акций выступили нерезиденты из дружественных стран (нерезиденты из недружественных стран не имеют возможности торговать на российском рынке). За июль чистые продажи составили 10,4 млрд руб.— рекордное значение за полтора года. При этом дружественные нерезиденты регулярно выступали нетто-продавцами российских акций, однако объемы были заметно ниже.

Закрытие части позиций со стороны инвесторов из дружественных стран стало «в некоторой части моделью поведения российских инвесторов», многие из которых сменили регистрацию для нивелирования санкционных рисков, полагает господин Бархота. Если говорить о юрисдикциях, то большую долю составляют такие страны, как Армения, Грузия, Казахстан. «Доля операций со стороны дружественных резидентов на рынке акций в июле—августе 2023 года составит не менее 15%»,— добавляет эксперт.

Однако после бурного роста в июле, когда индекс Московской биржи прибавил почти 10%, преодолев 3 тыс. пунктов и закрепившись выше значений конца февраля 2022 года, в последние дни он явно затормозился. «Локальные максимумы уже достигнуты, и назрела коррекция»,— считает господин Болотских.

Впрочем, участники рынка настроены оптимистично. Рост индекса был обусловлен идеей существенного потенциала роста бумаг большинства российских эмитентов, считает господин Бархота. По его оценке, до 1 октября индекс может вернуться к отметке 3150 пунктов, а к концу года — к 3200 пунктов.

Ксения Куликова