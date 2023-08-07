Фонды собрали пайщиков

В июле приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) остался на уровне предыдущего месяца. Пайщики вложили в них 13,2 млрд руб. Как и показатель июня, это лучший результат за полтора года. Частные инвесторы продолжают активно инвестировать в самые рисковые фонды акций, воодушевленные продолжающимся ростом на рынке. Но растет и число тех, кто выбирает фонды денежного рынка как «тихую гавань» на случай дальнейшего роста ключевой ставки и возможной коррекции на рынке акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций остался на рекордных уровнях. По оценкам “Ъ”, основанным на данных InvestFunds, чистый приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды — открытые и биржевые — составил почти 13,2 млрд руб. В целом непрерывный приток средств в фонды наблюдается пятый месяц подряд, за это время инвесторы вложили в такие фонды свыше 39 млрд руб., что на 9 млрд руб. выше оттока, зафиксированного в 2022 году.

Участники рынка связывают ситуацию с высокими результатами фондов в этом году. По данным InvestFunds, из 135 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с активами свыше 500 млн руб.) убыток получил только один фонд. Прибыль по 93 фондам была двухзначной, а 20 лучших принесли доход пайщикам в размере 50–90%, и почти все они инвестировали в акции. Это стало возможно за счет успешной адаптации российских компаний и экономики к новым реалиям и, как следствие, возвращения к практике выплаты хороших дивидендов.

В итоге в июле индекс Московской биржи впервые с февраля 2022 года закрепился выше уровня 3000 пунктов, прибавив за месяц почти 10%. «Число доступных для инвестирования инструментов значительно сократилось за счет иностранных ценных бумаг. Это в совокупности привлекает инвесторов и формирует растущий тренд на рынке акций»,— отмечает гендиректор УК «РБ Капитал» Олег Галкин.

Участники рынка наблюдают стабильный приток средств в наиболее рисковые категории фондов. Вложения в фонды данных категорий за месяц составили 3,6 млрд и 5,2 млрд руб. соответственно.

В то же время более консервативные фонды облигаций после месячного перерыва начали терять клиентов. За месяц чистый отток средств из таких фондов составил 550 млн руб. «Облигациям в июле повезло меньше, усиление ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ привело к осторожности инвесторов и ухудшению рекомендаций по этому классу активов»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.

Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России и достижение рублевым индексом многомесячного максимума ведут к росту числа осторожных инвесторов, которые выбирают самую консервативную категорию фондов — денежного рынка. По итогам минувшего месяца чистый приток средств в эту категорию фондов превысил 5 млрд руб., что в пять раз больше привлечений месяцем ранее и лучший результат в этом году. Такие фонды зарабатывают в основном на операциях обратного репо, а потому не подвержены рыночному риску.

По мнению Олега Галкина, осторожные инвесторы предпочитают переждать волатильность на долговом рынке и период ожидания коррекций на рынке акций в инструментах и фондах денежного рынка. «Мы наблюдаем это частично в действиях наших клиентов, и, вероятнее всего, другие игроки рынка — тоже»,— отмечает господин Галкин.

Управляющие не исключают частичных сокращений позиций и в акциях и перехода как в фонды денежного рынка, так и депозиты, ставки по которым резко выросли на фоне повышения ключевой ставки. «Мы не ожидаем драматичного оттока из акций, пока ставки по депозитам остаются ниже двухзначных значений»,— отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.

По мнению аналитика долгового рынка «РСХБ Управление активами» Павла Паевского, даже увеличение ключевой ставки выше 10% если и «развернет потоки», то лишь в краткосрочной перспективе. По его мнению, повышения ключевой ставки вполне целесообразно ожидать, как следствие вырастут ставки по консервативным инвестиционным продуктам и увеличится спрос на них со стороны инвесторов в среднесрочной перспективе.

Виталий Гайдаев