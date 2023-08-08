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Коммерсантъ FM
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Региональные торговые сети подключатся к добровольному ограничению наценок

Региональные торговые сети введут добровольное ограничения наценок на основные социально значимые товары, как ранее сделали крупные ритейлеры. Предложение обсуждали на совещании Минпромторга с представителями ритейла и заинтересованных ведомств. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ограничения установят на наценку на сезонные овощи, сахар, хлеб и молочную продукцию. «Такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России»,— сказал статс-секретарь—заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее добровольное ограничение наценок на социально значимые товары ввели федеральные торговые сети. Максимальный размер наценки на такие товары может составлять 5%.

В феврале Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба не поддержали инициативу Госдумы ограничить торговые наценки на продукты питания первой необходимости. В ведомствах сочли, что это может привести к дестабилизации экономики и дефициту.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продукты будут условно свободными».

Олеся Павленко

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