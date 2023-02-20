Продукты будут условно свободными

Инициатива Госдумы ограничить торговые наценки на продукты питания первой необходимости не нашла поддержки у регуляторов. В Минсельхозе и Минпромторге полагают, что это может привести к дестабилизации экономики и дефициту. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают достаточными существующие инструменты контроля цен и добровольного ограничения самими сетями. Таким образом, регулирование цен не станет официальным, но и ритейлеры отказаться от самоограничений не смогут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минсельхоз не видит необходимости в госрегулировании торговых наценок на продукты питания первой необходимости. Это следует из имеющегося у “Ъ” ответа министерства на постановление Госдумы по итогам доклада главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, сделанного в конце 2022 года. Тогда Госдума рекомендовала правительству рассмотреть возможность установить предельные наценки на такие продукты на уровне 10–15%.

Как отмечается в ответе Минсельхоза, постоянное ограничение наценок невозможно без регулирования каждого этапа производства и продажи продуктов. Дополнительное вмешательство государства в отрасль, говорится в письме, может только «дестабилизировать экономику, лишив стимула для деятельности производителей и продавцов, привести к снижению налогов и дефициту товаров».

Кроме того, уточняют в Минсельхозе, у правительства уже есть право вводить предельные цены на отдельные продукты на срок до 90 дней при их росте более чем на 10% в течение 60 дней без учета сезонности. Минсельхоз, Минпромторг, ФАС и торговые сети также согласовывают добровольные ограничения наценок на часть овощей, молочные продукты, сахар и хлеб. А при ажиотажном спросе сети могут снижать наценки до минимума, ограничивая продажу таких товаров на одного покупателя, как было в случае с сахаром в марте 2022 года, пишет Минсельхоз.

Аналитики Газпромбанка в обзоре потребительского сектора от 17 февраля назвали ограничения наценки со стороны государства в числе важных для отрасли рисков. Они отмечают, что законопроект об установлении предельной наценки на социально значимые продукты до 10% рассматривался в Госдуме впервые в феврале 2022 года, после чего крупные сети добровольно снизили наценки на часть товаров до 5%.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) Игорь Караваев говорит, что вместо снижения стоимости товаров для поставщиков и сетей лучше применять инструменты целевого налогообложения, вплоть до пониженной ставки НДС на отдельные товары, гибкую кредитную политику, льготную аренду и антимонопольный контроль цен.

В X5 Group выступают за саморегулирование, отмечая, что также добровольно ограничили наценки на группу продуктов, принимая тем самым на себя «различные издержки». В «Магните», «Ленте» и Auchan не ответили на запросы “Ъ”. ФАС в феврале сообщала, что Auchan продолжит ограничивать наценку на отдельные продукты и в 2023 году.

Зампред правления «Руспродсоюза» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Май» и др.) Дмитрий Леонов говорит, что оказание государством адресной помощи малоимущим исключило бы риски госрегулирования цен. Кроме того, отмечает он, участникам рынка важно переходить к долгосрочному планированию поставок, что позволит не закладывать риски в цены.

По словам старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, многие социально значимые продукты участвуют в формировании трафика, а среди этих категорий есть самые дешевые товары, поэтому сети и могут сдерживать наценки на эти позиции без существенного вреда для бизнеса. По его словам, при вялом потребительском спросе вопрос цен на продукты первой необходимости остается в фокусе регуляторов. Сети, видимо, продолжат практику добровольных ограничений наценок, не исключает аналитик.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна и необходимости введения регулирования наценок там не видят. В Минпромторге считают, что жесткое госрегулирование цен на постоянной основе способно оказать негативное влияние на экономику. А в ФАС отметили, что добровольные обязательства сетей позволили снизить наценку по позициям «первой цены» 25 социально значимых продуктов до минимума.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая