Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Генеральной уборке» проверят сметы

Правительство готовит основания для ликвидации токсичных промзон

Экологический блок Белого дома опубликовал три проекта постановлений правительства в рамках реформы подхода к объектам накопленного вреда окружающей среде — проще говоря, бывшим производствам, превратившимся в токсичные помойки. Работы с бесхозными объектами этого рода будут проводиться государством за счет экосбора и обойдутся в сотни миллиардов рублей, проекты же правительства описывают порядок обследования, признания и ликвидации объектов накопленного вреда. Контролировать процесс будут муниципалитеты, регионы и Росприроднадзор совместно с Роспотребнадзором — всего, по оценкам Минприроды, речь идет уже о 3 тыс. токсичных промзон и объектов, и эта цифра, очевидно, не окончательная.

Природоохранный блок правительства подготовил регионам и муниципалитетам нормативное обеспечение для ликвидации токсичных промплощадок

Природоохранный блок правительства подготовил регионам и муниципалитетам нормативное обеспечение для ликвидации токсичных промплощадок

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Природоохранный блок правительства подготовил регионам и муниципалитетам нормативное обеспечение для ликвидации токсичных промплощадок

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом описал детали будущей рекультивации брошенных токсичных производств. Работа, напомним, началась с экологической катастрофы в Усолье Сибирском (см. “Ъ” от 4 марта 2021 года и 22 ноября 2022 года) — по итогам изучения темы в экологическом блоке правительства она была разделена на два блока. Ликвидацией бесхозных токсичных промышленных помоек займется государство на средства экологического сбора с бизнеса, собственников же действующих объектов было решено принудить к рекультивации принадлежащих им промобъектов после вывода их из эксплуатации — иначе такие предприятия не смогут ни платить дивиденды, ни избавиться от активов.

Брошенные же производства для развертывания федерального проекта «Генеральная уборка» должны быть признаны объектами накопленного вреда окружающей среде (НВОС) — опубликованные на regulation.gov.ru документы и регламентируют порядок их фиксации, обследования и ликвидации. «Это попытка привести в порядок систему выявления и ликвидации объектов НВОС и сделать ее более конкретной. До сих пор норм по выявлению объектов накопленного вреда и правил обследования не существовало»,— замечает гендиректор «ENV-консалтинг» Ирина Демина.

По оценкам Минприроды, уже выявлено более 3 тыс. таких объектов, только в ближайший год бюджет потратит на старт этих работ 20 млрд руб., и эти цифры, очевидно, не окончательные — ликвидация только брошенной площадки ОАО «Уфахимпрома» в Башкирии оценивается в ту же сумму, в итоге речь идет о сотнях миллиардов, а санкционные ограничения на поставки оборудования, как ранее сообщало Минприроды, могут увеличить общую стоимость «Генеральной уборки» еще на 30%.

Проект правил выявления объектов НВОС предполагает, что заниматься этим продолжат муниципалитеты, региональные власти или Росприроднадзор: в течение 30 дней с момента получения информации о потенциальном объекте должна быть произведена его инвентаризация, включая оценку численности населения в зоне его влияния,— эти данные будут направлены в Росприроднадзор и Роспотребнадзор соответственно. Проект правил обследования и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде, в свою очередь, распространяется в основном на Росприроднадзор, который будет давать согласие на эти работы местным и региональным властям (отказать в обследовании объектов НВОС «местными» силами служба сможет в сложных случаях — например, в отношении предприятий ТЭК, металлургии, нефтехимии и т. п., мусорных полигонов и токсичных производств — вероятно, из соображений сохранения их под федеральным экологическим контролем). Роспотребнадзору же будут передаваться данные о воздействии объектов НВОС на жизнь и здоровье граждан — по ним служба будет готовить заключения об уровне такого воздействия. Итогом этой инвентаризации должно стать заключение об объекте накопленного вреда и решение о его включении в государственный реестр.

Наконец, по проекту правил организации ликвидации накопленного вреда для объектов из реестра будут разрабатываться проекты, которые станут предметом госконтрактов по 44-ФЗ,— обязательным для них будет использование наилучших доступных или экономически эффективных и не превышающих нормативы допустимого воздействия на окружающую среду технологий. Проекты ликвидации вреда обязаны будут проходить государственную экологическую экспертизу, а также проверку достоверности определения сметной стоимости — отвечать за это будет Росприроднадзор или одно из его ФГБУ. Также Росприроднадзор будет осуществлять бессрочное «наблюдение» за ходом ликвидации и добиваться от заказчиков выполнения всех требований. Заканчиваться этот процесс должен утверждением службой заключения о завершении ликвидации накопленного вреда — без него удалить объект НВОС из реестра будет невозможно.

Заметим, что Росприроднадзор забирает на себя функцию проверки сметной документации по аналогии с контролем смет мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации особо опасных объектов. Документами «усиливается влияние Росприроднадзора на организацию ликвидации накопленного вреда, это правильная норма, Светлана Радионова (глава службы.— “Ъ”) в начале этого года направляла письмо в субъекты РФ о массовых отступлениях от проектов и о выполнении работ не в полном объеме при ликвидации», говорит Ирина Демина.

«Документы — это только шаг к огромной работе по ликвидации накопленного вреда, которая должна начинаться с идентификации, ранжирования по классам опасности, созданию реестра и прочего. Это должна быть открытая и гибкая информационная система. Примеров таковой, к сожалению, в области ООС пока создать не удавалось. Главное здесь — работающий эффективный механизм, аналогов которого мы не наблюдаем в данной области»,— заключает глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

Олег Сапожков, Артем Чугунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...