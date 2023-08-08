«Генеральной уборке» проверят сметы

Экологический блок Белого дома опубликовал три проекта постановлений правительства в рамках реформы подхода к объектам накопленного вреда окружающей среде — проще говоря, бывшим производствам, превратившимся в токсичные помойки. Работы с бесхозными объектами этого рода будут проводиться государством за счет экосбора и обойдутся в сотни миллиардов рублей, проекты же правительства описывают порядок обследования, признания и ликвидации объектов накопленного вреда. Контролировать процесс будут муниципалитеты, регионы и Росприроднадзор совместно с Роспотребнадзором — всего, по оценкам Минприроды, речь идет уже о 3 тыс. токсичных промзон и объектов, и эта цифра, очевидно, не окончательная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Природоохранный блок правительства подготовил регионам и муниципалитетам нормативное обеспечение для ликвидации токсичных промплощадок

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Природоохранный блок правительства подготовил регионам и муниципалитетам нормативное обеспечение для ликвидации токсичных промплощадок

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом описал детали будущей рекультивации брошенных токсичных производств. Работа, напомним, началась с экологической катастрофы в Усолье Сибирском (см. “Ъ” от 4 марта 2021 года и 22 ноября 2022 года) — по итогам изучения темы в экологическом блоке правительства она была разделена на два блока. Ликвидацией бесхозных токсичных промышленных помоек займется государство на средства экологического сбора с бизнеса, собственников же действующих объектов было решено принудить к рекультивации принадлежащих им промобъектов после вывода их из эксплуатации — иначе такие предприятия не смогут ни платить дивиденды, ни избавиться от активов.

Брошенные же производства для развертывания федерального проекта «Генеральная уборка» должны быть признаны объектами накопленного вреда окружающей среде (НВОС) — опубликованные на regulation.gov.ru документы и регламентируют порядок их фиксации, обследования и ликвидации. «Это попытка привести в порядок систему выявления и ликвидации объектов НВОС и сделать ее более конкретной. До сих пор норм по выявлению объектов накопленного вреда и правил обследования не существовало»,— замечает гендиректор «ENV-консалтинг» Ирина Демина.

По оценкам Минприроды, уже выявлено более 3 тыс. таких объектов, только в ближайший год бюджет потратит на старт этих работ 20 млрд руб., и эти цифры, очевидно, не окончательные — ликвидация только брошенной площадки ОАО «Уфахимпрома» в Башкирии оценивается в ту же сумму, в итоге речь идет о сотнях миллиардов, а санкционные ограничения на поставки оборудования, как ранее сообщало Минприроды, могут увеличить общую стоимость «Генеральной уборки» еще на 30%.

Проект правил выявления объектов НВОС предполагает, что заниматься этим продолжат муниципалитеты, региональные власти или Росприроднадзор: в течение 30 дней с момента получения информации о потенциальном объекте должна быть произведена его инвентаризация, включая оценку численности населения в зоне его влияния,— эти данные будут направлены в Росприроднадзор и Роспотребнадзор соответственно. Проект правил обследования и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде, в свою очередь, распространяется в основном на Росприроднадзор, который будет давать согласие на эти работы местным и региональным властям (отказать в обследовании объектов НВОС «местными» силами служба сможет в сложных случаях — например, в отношении предприятий ТЭК, металлургии, нефтехимии и т. п., мусорных полигонов и токсичных производств — вероятно, из соображений сохранения их под федеральным экологическим контролем). Роспотребнадзору же будут передаваться данные о воздействии объектов НВОС на жизнь и здоровье граждан — по ним служба будет готовить заключения об уровне такого воздействия. Итогом этой инвентаризации должно стать заключение об объекте накопленного вреда и решение о его включении в государственный реестр.

Наконец, по проекту правил организации ликвидации накопленного вреда для объектов из реестра будут разрабатываться проекты, которые станут предметом госконтрактов по 44-ФЗ,— обязательным для них будет использование наилучших доступных или экономически эффективных и не превышающих нормативы допустимого воздействия на окружающую среду технологий. Проекты ликвидации вреда обязаны будут проходить государственную экологическую экспертизу, а также проверку достоверности определения сметной стоимости — отвечать за это будет Росприроднадзор или одно из его ФГБУ. Также Росприроднадзор будет осуществлять бессрочное «наблюдение» за ходом ликвидации и добиваться от заказчиков выполнения всех требований. Заканчиваться этот процесс должен утверждением службой заключения о завершении ликвидации накопленного вреда — без него удалить объект НВОС из реестра будет невозможно.

Заметим, что Росприроднадзор забирает на себя функцию проверки сметной документации по аналогии с контролем смет мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации особо опасных объектов. Документами «усиливается влияние Росприроднадзора на организацию ликвидации накопленного вреда, это правильная норма, Светлана Радионова (глава службы.— “Ъ”) в начале этого года направляла письмо в субъекты РФ о массовых отступлениях от проектов и о выполнении работ не в полном объеме при ликвидации», говорит Ирина Демина.

«Документы — это только шаг к огромной работе по ликвидации накопленного вреда, которая должна начинаться с идентификации, ранжирования по классам опасности, созданию реестра и прочего. Это должна быть открытая и гибкая информационная система. Примеров таковой, к сожалению, в области ООС пока создать не удавалось. Главное здесь — работающий эффективный механизм, аналогов которого мы не наблюдаем в данной области»,— заключает глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

Олег Сапожков, Артем Чугунов