Российские компании сложатся в Киргизии

Попытка российского бизнеса построить новые маршруты для параллельного импорта в том числе из Центральной Азии стимулирует развитие рынков логистической недвижимости в этих странах. В окрестностях Бишкека структуры, связанные с семьей политика Омурбека Бабанова, построят комплекс площадью 163 тыс. кв. м. Его появление увеличит объем качественных складов в Киргизии почти в четыре раза. Российские профильные девелоперы, в свою очередь, работать в этой части постсоветского пространства пока не готовы, опасаясь высоких рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Под Бишкеком на 28,8 га планируется строительство крупного в Киргизии складского комплекса — Asia Park на 163 тыс. кв. м, сообщили “Ъ” в NF Group (консультант проекта). Там уточнили, что основные претенденты на аренду будущих площадей — компании из России, включая логистических операторов и маркетплейсы.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что реализацией проекта под Бишкеком занимаются структуры «Траст KG». В СПАРК гендиректором компании указан Жаныбек Мырзабаев, связаться с которым “Ъ” не удалось. Его полный тезка входит в совет директоров банка «Кыргызстан», где “Ъ” оперативно не ответили. Местные СМИ называли господина Мырзабаева племянником киргизского политика Омурбека Бабанова, ранее занимавшего пост премьер-министра республики. Владелицей «Траст KG» ранее выступала Ая Бабанова, которую в СМИ называли сестрой господина Бабанова.

Площадь Asia Park значительная для Киргизии. Партнер NF Group Константин Фомиченко поясняет, что сейчас весь объем качественного предложения в стране составляет всего 46 тыс. кв. м и со сдачей нового логопарка этот показатель вырастет в 4,5 раза. Из-за нехватки площадей ставки аренды в Киргизии сопоставимы с объектами в Подмосковье — 6,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, добавляет он.

Интерес российского бизнеса к складам в странах постсоветского пространства начал активно расти с прошлой осени из-за вынужденного пересмотра логистических цепочек и развития параллельного импорта. Но этот спрос почти сразу столкнулся с дефицитом предложения складов (см. “Ъ” от 18 октября 2022 года). В той же Киргизии, по словам господина Фомиченко, вакантность площадей в первом квартале была нулевой. Руководитель по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин отмечает, что за январь—июль Wildberries и Ozon арендовали в Казахстане 65 тыс. кв. м. В регион активно выходят и другие российские ритейлеры — DNS, «Спортмастер» и «Лэтуаль». «В Центральной Азии суммарно проживают 80 млн человек, это большой рынок»,— замечает он.

Директор по экономике 3PL-оператора NC Logistic Андрей Осипов связывает рост интереса к складам в Центральной Азии с увеличением товарооборота с Китаем, переориентацией импорта, экспансией в регион маркетплейсов. Через Киргизию, по его словам, сейчас идет сырьевой поток из Китая для легкой и автомобильной промышленности. Запланированное строительство железной дороги Китай—Киргизия—Узбекистан может усилить роль страны в транспортной логистике, замечает господин Осипов. Собеседник “Ъ” из числа таможенных брокеров говорит, что Киргизия активно используется для транзита европейских санкционных грузов, хотя эта ниша достаточна ограниченна.

Для российских девелоперов стимулов выходить в Центральную Азию пока немного. Гендиректор «Ориентира» Андрей Постников обращает внимание на то, что и внутри России спрос на склады сейчас, как никогда, высок при практически нулевой вакантности. Риски работы в Центральной Азии эксперт называет высокими из-за низкой ликвидности локальных рынков и текущего развития транспортной инфраструктуры. Инвестиционный директор Parus Asset Management Алексей Смердов обращает внимание и на то, что все цены в Центральной Азии сейчас привязаны к доллару, как это было в России до 2014 года: «Это создает для проектов дополнительные валютные риски».

Александра Мерцалова