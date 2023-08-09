ВЭБ.РФ отключился от связи

Структуры ВЭБ.РФ вышли из СП с «Ростелекомом» «Атлас» по строительству магистральной волоконно-оптической линии Европа—Азия. Теперь, по данным “Ъ”, госкорпорация рассматривает проектное финансирование «Атласа». Эксперты отмечают, что проект, несмотря на фактический разрыв отношений РФ и ЕС, сохранил потенциал с учетом усиления связей с Азией и Ближним Востоком. Однако и в этом направлении передачи данных могут возникнуть политические сложности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что VEB Ventures (ранее структура госкорпорации ВЭБ.РФ, сейчас владельцы скрыты) вышел из СП с «Ростелекомом» «Атлас», учрежденного в конце 2021 года для строительства магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA Next («Транзит Европа — Азия нового поколения»). Сейчас доля «Ветселкома» (100% у «Ростелекома») составляет 99,98%, еще 0,02% у Владимира Корягина. В ВЭБ.РФ и «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Стоимость TEA Next оценивалась в $650 млн до 2025 года (63,1 млрд руб. по курсу ЦБ на 8 августа). «Атлас» планировал предоставлять ВОЛС в аренду организациям связи в РФ и для транзита между Европой и Азией (см. “Ъ” от 9 декабря 2021 года). «Проект предполагал в том числе прокладку ВОЛС через страны Европы. С введением санкций в 2022 году возникла очевидная необходимость корректировки, в том числе в части инструментов финансирования»,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Стороны договорились о выходе VEB Ventures из проектной компании «на взаимовыгодных условиях», добавляет он, подчеркивая, что «Ростелеком» «продолжает успешно вести проект». По данным источника “Ъ”, ВЭБ.РФ рассматривает возможность проектного финансирования «Атласа».

Собеседник “Ъ” на IT-рынке считает, что причина — в санкциях против госкорпорации (ВЭБ.РФ включен в SDN-лист США): на проекте могут негативно сказаться ограничения в проведении платежей и распространение потенциальных санкций на партнеров ВЭБ.РФ.

В конце 2022 года «Ростелеком» сообщал, что «Атлас» завершила строительство первой очереди TEA Next, соединившей города Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской. Протяженность участка составила около 560 км. В активной фазе было строительство участка Москва—Торжок—Санкт-Петербург, а в 2023 году планировалось начать строительство участка Торжок—Екатеринбург—граница РФ с Монголией.

В проекте ТЕА Next перспективно не столько азиатское, сколько ближневосточное направление, считает редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Но для трафика нужны источники его генерации, а основные источники сейчас в ЕС и США — это онлайн-сервисы. Азиатская сторона с США связана по морским каналам, кроме этого, тянется ветка в сторону ЕС через Канаду по Арктике взамен российского проекта по Arctic Connect». В сторону Ближнего Востока транзитный рынок меньше, но в потенциале он может сильно вырасти, считает эксперт. Однако на этот трафик будет претендовать еще один международный проект — МТК Север—Юг (см. “Ъ” от 7 июля).

Статистика показывает значительный рост трафика в азиатском направлении, и этому способствует развитие экономических связей России со странами Азии, добавляет замруководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов. Но из-за политических причин транзитный путь через Россию столкнется с разными сложностями и запретами, полагает он: «Ключевые проблемы могут быть связаны с взаимодействием с западными партнерами».

Татьяна Исакова, Юлия Тишина, Тимофей Корнев