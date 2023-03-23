Китай расширяет кабели

Один из крупнейших китайских операторов, оказывающий услуги пропуска трафика в РФ, China Telecom планирует расширить присутствие в стране, в том числе повысить узнаваемость бренда. Собеседники “Ъ” в отрасли и эксперты считают, что на фоне отключения российских операторов от ряда западных точек обмена трафиком China Telecom может расширить каналы для транзита через Азию.
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China Telecom ищет заместителя гендиректора российского представительства, следует из опубликованной 14 марта вакансии на портале LinkedIn. В обязанности входит повышение узнаваемости бренда на рынке, разработка стратегии развития и «поиск новых возможностей для максимизации корпоративной прибыли». Топ-менеджеру также предстоит сформировать и возглавить «команду для разработки и реализации плана продаж и бизнес-плана». Первым на вакансию обратил внимание Telegram-канал «Телекоммуналка».
ООО «Чайна Телеком» зарегистрировано в Москве в 2012 году, 100% у China Mobile International PTE.LTD из Сингапура. По итогам 2021 года выручка ООО составила 589 млн руб. при убытке 7 млн руб. Компания имеет три лицензии Роскомнадзора: на услуги по предоставлению каналов связи, передаче данных за исключением голосовой информации и телематику. По телефонам ООО из базы «СПАРК-Интерфакс» “Ъ” не ответили.
China Telecom создана в 2002 году в результате реструктуризации государственной телеком-корпорации Китая, обслуживает 128 млн абонентов. В России в основном оказывает местным операторам услуги трансграничной передачи трафика. В 2019 году China Telecom открыла офис во Владивостоке, заявив, что хочет расширять клиентскую базу в сегментах межоператорского взаимодействия (B2O), корпоративном и госсекторе, а также развивать проекты в направлениях умного города, интернета вещей, цифровизации предприятий и транзита трафика.
В области трансграничной передачи трафика в России работают также China Unicom (277 млн абонентов в Китае, открыла представительство в России в июне 2017 года) и China Mobile (867 млн абонентов, в РФ с 2018 года). Источник “Ъ” на рынке, знакомый с бизнесом China Telecom, говорит, что она «исторически занимала сильные позиции именно в сегменте B2O».
В «Ростелекоме» “Ъ” сказали, что сотрудничают с China Telecom более 10 лет и «отношения успешно развиваются». С 2006 года с китайским оператором работает и «Транстелеком»: «Понимая значимость задачи по организации транзита данных на маршруте по Европе, России, Монголии, Казахстану и Китаю, мы заинтересованы в расширении сотрудничества». «Вымпелком» также «развивает все направления взаимодействия» с China Telecom, говорит вице-президент по операторскому бизнесу компании Сергей Быков: «Основной фокус — в развитии транзита трафика по направлению Европа—Азия и обмена голосовым трафиком между абонентами сетей связи». Сотрудничество с China Telecom «по спектру вопросов межоператорского взаимодействия» подтвердили и в «МегаФоне». В МТС не ответили “Ъ”.
China Telecom видит возможности роста в РФ, считает автор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Например, в части транзита трафика — пропускная способность в сторону ЕС сейчас в разы больше, чем в азиатском направлении». В корпоративном секторе, скорее всего, речь идет о проектах Private LTE для крупных предприятий, считает эксперт.
Собеседник “Ъ” на телеком-рынке считает, что China Telecom будет расширять именно трансграничную передачу трафика: «Это особенно актуально на фоне отключения российских операторов от западных точек обмена трафиком». Впрочем, пока такие примеры единичны. В частности, London Internet Exchange отключила от своих сервисов «Ростелеком» и «МегаФон» еще весной 2022 года (см. “Ъ” от 13 марта 2022 года). После этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что «в случае полного отключения в Европе российских операторов от точек обмена трафиком планируется перенаправить его через Азию». Строительством магистральной линии связи «Транзит Европа—Азия» (TEA NEXT) занимается «Ростелеком», но завершить его планируется только в 2025–2050 годах. О создании первой очереди линии, соединившей Идрицу в Псковской области и Торжок в Тверской области, оператор сообщил лишь в декабре.