Китай расширяет кабели

Один из крупнейших китайских операторов, оказывающий услуги пропуска трафика в РФ, China Telecom планирует расширить присутствие в стране, в том числе повысить узнаваемость бренда. Собеседники “Ъ” в отрасли и эксперты считают, что на фоне отключения российских операторов от ряда западных точек обмена трафиком China Telecom может расширить каналы для транзита через Азию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

China Telecom ищет заместителя гендиректора российского представительства, следует из опубликованной 14 марта вакансии на портале LinkedIn. В обязанности входит повышение узнаваемости бренда на рынке, разработка стратегии развития и «поиск новых возможностей для максимизации корпоративной прибыли». Топ-менеджеру также предстоит сформировать и возглавить «команду для разработки и реализации плана продаж и бизнес-плана». Первым на вакансию обратил внимание Telegram-канал «Телекоммуналка».

ООО «Чайна Телеком» зарегистрировано в Москве в 2012 году, 100% у China Mobile International PTE.LTD из Сингапура. По итогам 2021 года выручка ООО составила 589 млн руб. при убытке 7 млн руб. Компания имеет три лицензии Роскомнадзора: на услуги по предоставлению каналов связи, передаче данных за исключением голосовой информации и телематику. По телефонам ООО из базы «СПАРК-Интерфакс» “Ъ” не ответили.

China Telecom создана в 2002 году в результате реструктуризации государственной телеком-корпорации Китая, обслуживает 128 млн абонентов. В России в основном оказывает местным операторам услуги трансграничной передачи трафика. В 2019 году China Telecom открыла офис во Владивостоке, заявив, что хочет расширять клиентскую базу в сегментах межоператорского взаимодействия (B2O), корпоративном и госсекторе, а также развивать проекты в направлениях умного города, интернета вещей, цифровизации предприятий и транзита трафика.

В области трансграничной передачи трафика в России работают также China Unicom (277 млн абонентов в Китае, открыла представительство в России в июне 2017 года) и China Mobile (867 млн абонентов, в РФ с 2018 года). Источник “Ъ” на рынке, знакомый с бизнесом China Telecom, говорит, что она «исторически занимала сильные позиции именно в сегменте B2O».

В «Ростелекоме» “Ъ” сказали, что сотрудничают с China Telecom более 10 лет и «отношения успешно развиваются». С 2006 года с китайским оператором работает и «Транстелеком»: «Понимая значимость задачи по организации транзита данных на маршруте по Европе, России, Монголии, Казахстану и Китаю, мы заинтересованы в расширении сотрудничества». «Вымпелком» также «развивает все направления взаимодействия» с China Telecom, говорит вице-президент по операторскому бизнесу компании Сергей Быков: «Основной фокус — в развитии транзита трафика по направлению Европа—Азия и обмена голосовым трафиком между абонентами сетей связи». Сотрудничество с China Telecom «по спектру вопросов межоператорского взаимодействия» подтвердили и в «МегаФоне». В МТС не ответили “Ъ”.

China Telecom видит возможности роста в РФ, считает автор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Например, в части транзита трафика — пропускная способность в сторону ЕС сейчас в разы больше, чем в азиатском направлении». В корпоративном секторе, скорее всего, речь идет о проектах Private LTE для крупных предприятий, считает эксперт.

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке считает, что China Telecom будет расширять именно трансграничную передачу трафика: «Это особенно актуально на фоне отключения российских операторов от западных точек обмена трафиком». Впрочем, пока такие примеры единичны. В частности, London Internet Exchange отключила от своих сервисов «Ростелеком» и «МегаФон» еще весной 2022 года (см. “Ъ” от 13 марта 2022 года). После этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что «в случае полного отключения в Европе российских операторов от точек обмена трафиком планируется перенаправить его через Азию». Строительством магистральной линии связи «Транзит Европа—Азия» (TEA NEXT) занимается «Ростелеком», но завершить его планируется только в 2025–2050 годах. О создании первой очереди линии, соединившей Идрицу в Псковской области и Торжок в Тверской области, оператор сообщил лишь в декабре.

Юлия Тишина