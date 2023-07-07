Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тегеранская преференция

Технологический сектор России предложил Ирану партнерство

Россия и Иран начали предметно обсуждать партнерство в области IT и телекоммуникаций. Минцифры РФ предложило Тегерану технологическое обеспечение активно обсуждаемого сейчас транспортного коридора «Север—Юг», включая умощнение каналов передачи данных, экспорт отечественного ПО и совместную работу над улучшением почтового сообщения между странами. Рынок IT-технологий в Иране оценивается в $3–5 млрд в год и быстро растет. Однако, отмечают эксперты, сектор хорошо развит, эффективно поддерживается государством и вопрос в том, будут ли российские решения востребованы.

Российские технологии пытаются проникнуть в Иран, однако не факт, что их там действительно ждут

Российские технологии пытаются проникнуть в Иран, однако не факт, что их там действительно ждут

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Российские технологии пытаются проникнуть в Иран, однако не факт, что их там действительно ждут

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом заседания российско-иранской рабочей группы по сотрудничеству в области IT и коммуникаций, которое состоялось 26–27 июня в Тегеране. Переговоры прошли между Минцифры РФ, ключевыми российскими IT-компаниями, минсвязи и технологий Ирана, а также иранской Telecommunication Infrastructure Company (TIC). Из документа следует, что стороны обсуждали экспорт в Иран российских IT-решений, взаимодействие в области кибербезопасности и телекоммуникаций.

С российской стороны в переговорах участвовали «Ростелеком», «Ростелеком-Солар», Positive Technologies, «Центр речевых технологий», НТЦ «Протей», «Почта России», АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» и другие. В части кибербезопасности компании предложили Тегерану опыт в анализе аудиоданных с использованием искусственного интеллекта, цифровизации бизнес-процессов, разворачивания центров реагирования на киберугрозы (SOC) и организации аутсорсинга услуг кибербезопасности.

В Минцифры сообщили, что «обе стороны заинтересованы в реализации совместных проектов». В Иране хорошо выстроена государственная система поддержки технологического трансфера и развития внутренних инноваций, отметили в Positive Technologies: «Это сокращает время по принятию решений о партнерстве». В посольстве Ирана не ответили “Ъ”.

«Почта России» договорилась с иранской стороной об оценке возможностей аэропорта Пайям (расположен в городе Карадж в 40 км от Тегерана) для расширения международных рейсов. В компании “Ъ” уточнили, что уже работают с «Почтой Ирана», средний срок доставки корреспонденции между странами составляет 14 дней, а самые популярные категории по товарам — продукты питания, косметика и предметы для дома.

Учитывая значимость передачи данных по морскому маршруту и международному транспортному коридору (МТК) «Север—Юг», который проходит между Россией и Индией, говорится в протоколе, TIC объявила в ходе переговоров о проведении ряда встреч с «Ростелекомом» по расширению каналов передачи трафика.

МТК «Север—Юг» — проект сквозного мультимодального маршрута, соединяющего Россию с иранскими портами Персидского залива, через которые грузы будут отправляться и поступать в страны Ближнего Востока и Южной Азии. Грузопоток по коридору сегодня составляет порядка 15 млн тонн, к 2030 году его планируют нарастить до 41–45 млн тонн.

В 2010 году «Ростелеком» и TIC уже анонсировали создание транзитного телекоммуникационного коридора «Север—Юг», который пройдет по наземному маршруту из Европы в Прикаспийские страны и страны Персидского залива. Отдельно о реализации этого проекта не сообщалось, но в 2013 году консорциум операторов при участии «Ростелекома», британской Vodafone, иранской TIC и оманской Omantel объявил о запуске волоконно-оптической кабельной системы «Europe — Persia Express Gateway» (EPEG), которая соединила Западную Европу и Ближний Восток. Она прошла от Франкфурта через Восточную Европу, Россию, Азербайджан, Иран и Персидский залив до столицы султаната Омана Маскат.

Если «Ростелеком» рассматривает строительство отдельного канала по пропуску трафика в сторону Ирана, это логично сделать с помощью подводной ВОЛС, поскольку проведение наземного кабеля придется согласовывать с большим числом интересантов, считает автор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Наземный ВОЛС придется строить по маршруту Казахстан — Узбекистан — Туркменистан». У «Ростелекома» есть два магистральных стыка в сторону Каспия с Казахстаном и Азербайджаном, добавляет эксперт: «Можно расширить пропускную способность в сторону Дербента, но непонятно, какими кабелеукладчиками это будет делаться и откуда брать кабель. В Каспийском море сейчас нет действующих ПВОЛС». В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Экспортом российских IT-решений в целом активно занимается Минцифры: в конце июня в АНО «Цифровая экономика» прошло заседание, на котором обсуждались стратегии продвижения российского общесистемного и индустриального софта на рынках БРИКС и ЕАЭС (см. “Ъ” от 5 июля). Иран же на днях был признан полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), что может укрепить взаимодействие республики со странами Азии.

В то же время, как отмечал научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев в интервью “Ъ”, сейчас роль главного торгового партнера Ирана сохраняет Китай, и на развитие сотрудничества с Россией потребуется от трех до семи лет: «Пока более 70% российско-иранского товарооборота составляет сельхозпродукция».

Рынок IT-продуктов Ирана меньше российского, но быстро растет уже десять лет, сейчас объем продаж местного софта достигает $3–5 млрд в год, прежде всего в сфере кибербезопасности, управления бизнес-процессами, банковского сектора и транспорта, отмечает член комиссии Госсовета РФ по экономике и финансам Владислав Онищенко. В результате, по словам директора центра правового развития Центра стратегических разработок (ЦСР) Максима Башкатова, оценить возможности экспорта российских технологий пока сложно: «По ряду решений Иран и сам обладает значительным потенциалом».

Татьяна Исакова, Никита Королев, Юлия Тишина, Наталья Скорлыгина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...