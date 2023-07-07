Тегеранская преференция

Россия и Иран начали предметно обсуждать партнерство в области IT и телекоммуникаций. Минцифры РФ предложило Тегерану технологическое обеспечение активно обсуждаемого сейчас транспортного коридора «Север—Юг», включая умощнение каналов передачи данных, экспорт отечественного ПО и совместную работу над улучшением почтового сообщения между странами. Рынок IT-технологий в Иране оценивается в $3–5 млрд в год и быстро растет. Однако, отмечают эксперты, сектор хорошо развит, эффективно поддерживается государством и вопрос в том, будут ли российские решения востребованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские технологии пытаются проникнуть в Иран, однако не факт, что их там действительно ждут

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Российские технологии пытаются проникнуть в Иран, однако не факт, что их там действительно ждут

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом заседания российско-иранской рабочей группы по сотрудничеству в области IT и коммуникаций, которое состоялось 26–27 июня в Тегеране. Переговоры прошли между Минцифры РФ, ключевыми российскими IT-компаниями, минсвязи и технологий Ирана, а также иранской Telecommunication Infrastructure Company (TIC). Из документа следует, что стороны обсуждали экспорт в Иран российских IT-решений, взаимодействие в области кибербезопасности и телекоммуникаций.

С российской стороны в переговорах участвовали «Ростелеком», «Ростелеком-Солар», Positive Technologies, «Центр речевых технологий», НТЦ «Протей», «Почта России», АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» и другие. В части кибербезопасности компании предложили Тегерану опыт в анализе аудиоданных с использованием искусственного интеллекта, цифровизации бизнес-процессов, разворачивания центров реагирования на киберугрозы (SOC) и организации аутсорсинга услуг кибербезопасности.

В Минцифры сообщили, что «обе стороны заинтересованы в реализации совместных проектов». В Иране хорошо выстроена государственная система поддержки технологического трансфера и развития внутренних инноваций, отметили в Positive Technologies: «Это сокращает время по принятию решений о партнерстве». В посольстве Ирана не ответили “Ъ”.

«Почта России» договорилась с иранской стороной об оценке возможностей аэропорта Пайям (расположен в городе Карадж в 40 км от Тегерана) для расширения международных рейсов. В компании “Ъ” уточнили, что уже работают с «Почтой Ирана», средний срок доставки корреспонденции между странами составляет 14 дней, а самые популярные категории по товарам — продукты питания, косметика и предметы для дома.

Учитывая значимость передачи данных по морскому маршруту и международному транспортному коридору (МТК) «Север—Юг», который проходит между Россией и Индией, говорится в протоколе, TIC объявила в ходе переговоров о проведении ряда встреч с «Ростелекомом» по расширению каналов передачи трафика.

МТК «Север—Юг» — проект сквозного мультимодального маршрута, соединяющего Россию с иранскими портами Персидского залива, через которые грузы будут отправляться и поступать в страны Ближнего Востока и Южной Азии. Грузопоток по коридору сегодня составляет порядка 15 млн тонн, к 2030 году его планируют нарастить до 41–45 млн тонн.

В 2010 году «Ростелеком» и TIC уже анонсировали создание транзитного телекоммуникационного коридора «Север—Юг», который пройдет по наземному маршруту из Европы в Прикаспийские страны и страны Персидского залива. Отдельно о реализации этого проекта не сообщалось, но в 2013 году консорциум операторов при участии «Ростелекома», британской Vodafone, иранской TIC и оманской Omantel объявил о запуске волоконно-оптической кабельной системы «Europe — Persia Express Gateway» (EPEG), которая соединила Западную Европу и Ближний Восток. Она прошла от Франкфурта через Восточную Европу, Россию, Азербайджан, Иран и Персидский залив до столицы султаната Омана Маскат.

Если «Ростелеком» рассматривает строительство отдельного канала по пропуску трафика в сторону Ирана, это логично сделать с помощью подводной ВОЛС, поскольку проведение наземного кабеля придется согласовывать с большим числом интересантов, считает автор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Наземный ВОЛС придется строить по маршруту Казахстан — Узбекистан — Туркменистан». У «Ростелекома» есть два магистральных стыка в сторону Каспия с Казахстаном и Азербайджаном, добавляет эксперт: «Можно расширить пропускную способность в сторону Дербента, но непонятно, какими кабелеукладчиками это будет делаться и откуда брать кабель. В Каспийском море сейчас нет действующих ПВОЛС». В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Экспортом российских IT-решений в целом активно занимается Минцифры: в конце июня в АНО «Цифровая экономика» прошло заседание, на котором обсуждались стратегии продвижения российского общесистемного и индустриального софта на рынках БРИКС и ЕАЭС (см. “Ъ” от 5 июля). Иран же на днях был признан полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), что может укрепить взаимодействие республики со странами Азии.

В то же время, как отмечал научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев в интервью “Ъ”, сейчас роль главного торгового партнера Ирана сохраняет Китай, и на развитие сотрудничества с Россией потребуется от трех до семи лет: «Пока более 70% российско-иранского товарооборота составляет сельхозпродукция».

Рынок IT-продуктов Ирана меньше российского, но быстро растет уже десять лет, сейчас объем продаж местного софта достигает $3–5 млрд в год, прежде всего в сфере кибербезопасности, управления бизнес-процессами, банковского сектора и транспорта, отмечает член комиссии Госсовета РФ по экономике и финансам Владислав Онищенко. В результате, по словам директора центра правового развития Центра стратегических разработок (ЦСР) Максима Башкатова, оценить возможности экспорта российских технологий пока сложно: «По ряду решений Иран и сам обладает значительным потенциалом».

Татьяна Исакова, Никита Королев, Юлия Тишина, Наталья Скорлыгина