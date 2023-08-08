Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани выросло до 15

После взрыва газа в Советском районе Астрахани врачи оказали помощь на месте 13 пострадавшим. У всех постстрессовое состояние. Двоих в тяжелом состоянии отправили в профильное отделение клинической больницы с ожогами верхних конечностей, еще двое погибли, написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Бабушкин. Ранее сообщалось о двух погибших и шести пострадавших.

Глава региона провел срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты выяснили, что несущие конструкции дома не пострадали. «Взрывом повреждены межкомнатные стены из газолитых блоков. Будет проведено детальное обследование государственным пожарным надзором и специалистами следственных органов для установления причин происшествия»,— говорится в сообщении.

Господин Бабушкин уточнил, что в доме жили 173 взрослых и 43 ребенка. Для всех развернули пункт временного размещения, обустроили спальные места и организовали питание. С пострадавшими работают врачи и психологи.

Спасатели помогут жильцам попасть в квартиры, чтобы забрать документы и необходимые вещи. «В течение суток проведем инструментальное обследование и примем решение о возможности возобновления подачи электро- и водоснабжения. К обеду вся территория будет зачищена»,— пообещал губернатор.

Дарья Васенина, Саратов