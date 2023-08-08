В Астрахани два человека погибли из-за взрыва газа в доме

МЧС сообщило, что в Советском районе Астрахани, на улице Адмирала Нахимова 38, произошел пожар. Его общая площадь составила 90 кв. м., горели четыре квартиры. По данным ТАСС, из здания эвакуировали 70 человек. Два человека погибли, шестеро пострадали.

Пожар начался в результате взрыва бытового газа, сообщили агентству в экстренных службах. «Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое»,— уточнил собеседник ТАСС. Он добавил, что в одной из квартир на четвертом этаже выбиты оконные рамы.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в 14:20 возгорание локализовали. Госпитализированы двое пострадавших — мужчина и женщина с ожогами верхних конечностей. Еще четырем жителям оказали помощь на месте. По его поручению был создан оперативный штаб по устранению последствий ЧП.

Лаура Кеффер