Турецкие власти пройдутся по квартирам

Власти Антальи усилят контроль за сдачей квартир иностранцам. Речь идет о нелегальной аренде жилья туристами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в руководстве провинции. Поводом для подобных мер стали жалобы представителей туристического сектора. Они заявляют о низкой заполняемости отелей. Как сообщили в Туристической ассоциации отельеров и управляющих Средиземноморья, количество ночевок в Анталье в этом сезоне выросло на 23%. И почти пятая часть приходится на частные квартиры и дома. В связи с этим турецкие власти просят граждан сообщать о случаях незаконной аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Впрочем, нелегальная сдача квартир в городе — единственный вариант для арендодателей, говорит директор по продажам агентства недвижимости из Антальи Рустам Байсултанов: «Такие меры у нас ввели уже года 3-4 назад, если не больше. Устраивают рейды, ходят по квартирам и проверяют, разговаривают с консьержами, спрашивают у них, живет ли кто-то тут, может быть, недавно заехал и так далее. Видимо, сейчас решили ужесточить эти проверки.

Что касается правил сдачи квартир в аренду в Анталье, здесь не может быть контракт меньше года. Я не могу заключить официальный договор с вами на месяц, два или три. При этом есть объекты, допустим, жилые комплексы, которые имеют лицензию на сдачу в аренду на короткий период. В таком случае это все официально.

Не может только один собственник в доме получить это разрешение. Поэтому люди сдают неофициально, например, на неделю-две, это частая практика. Многие делают это нелегально, поскольку они покупали квартиры здесь для того, чтобы зарабатывать. Из-за этого закона у людей упала прибыль, но они сдают на свой страх и риск».

За нелегальную сдачу владельца недвижимости привлекают к ответственности за уклонение от уплаты налогов. Для самих туристов штраф не предусмотрен — их попросят покинуть квартиру и снять новое жилье, но уже с оформлением официального договора. Однако арендовать жилье легально стоит не только из-за угрозы штрафа, считает турист Владимир, который сейчас находится в Анталье:

«Власти и правоохранительные органы здесь действительно работают, в том числе проверяют законность нахождения граждан на территории Турции. После весеннего тотального отказа в ВНЖ многие остались в стране нелегально. Когда мы заключили договор, приходила налоговая и проверяла, живем мы здесь или нет.

Если вы все делаете законно, в том числе заключаете договор, то при получении икамета у вас наряду с возможностью легального пребывания в Турции появляются и другие блага, такие как использование интернета. Для вас он становится более дешевым, чем для обычных туристов. Вместе с тем вы можете ездить на личном транспорте, так как для его законного нахождения в республике необходимо иметь основание для легального пребывания здесь».

Ранее Бюро статистики Турции сообщало, что в июне россияне стали лидерами по числу купленных объектов недвижимости в Турции среди иностранцев.

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Мария Широкова