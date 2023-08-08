Минэнерго США повысило прогноз стоимости Brent до $82,62 за баррель

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent до $82,62 за баррель против $79,34 по итогам 2023 года. Об этом сказано в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго, его приводит ТАСС.

По прогнозу Минэнерго, добровольное снижение добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки (б/с) и растущий спрос на энергоноситель будут по-прежнему влиять на рост котировок на нефть до конца года. В ведомстве ожидают, что в ноябре и декабре 2023 года стоимость Brent достигнет $88 за баррель, в 2024 году — в среднем $86 за баррель.

Сегодня, 8 августа, стоимость фьючерсов на октябрь на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $84,56 за баррель по данным на 17:45 мск. С закрытия вчерашних торгов они опустились на $0,78 (0,91%). Цены на фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени составляли $81,18 за баррель, подешевев на $0,76 (0,93%) с закрытия вчерашних торгов.

О ситуации на мировом нефтяном рынке — в материале «Ъ» «Черное золото превратилось в черепки».

Олеся Павленко