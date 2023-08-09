Проблемы и привилегии остающихся

Новости об известных иностранных компаниях, которые продолжают вести бизнес в России, не выпадают из внимания крупных мировых СМИ, но восприниматься такие сообщения уже начинают во многом иначе, чем, скажем, год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, The Wall Street Journal сообщила 8 августа, что российский бизнес крупного производителя алкоголя Bacardi, который владеет одноименным брендом рома, а также марками Martini, Dewar’s, William Lawson’s, Grey Goose, растет по мере ухода из страны конкурентов. Как пишет издание, Bacardi нанимает персонал и поставляет в страну продукцию на миллионы долларов, хотя изначально компания собиралась приостановить бизнес в РФ. В прошлом месяце о «бурном росте» продаж в России производителей кондитерских изделий, напитков и снеков Mondelez, Mars и PepsiCo сообщал Bloomberg, отметив существование обратного тренда — на уход других западных компаний из страны под «общественным давлением».

До последнего времени новости о продолжении работы в России однозначно воспринимались как потенциально вредные для упомянутых компаний прежде всего из-за возможного бойкота на иностранных рынках их брендов. Этим летом, к примеру, продажу продуктов Mondelez в Скандинавии прекращали местная розничная сеть Elkjop, отели, авиакомпании и другие партнеры производителя, сообщал Reuters.

Но после передачи во временное управление Росимуществу в июле долей в российских структурах Danone и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной «Балтике», а также недавней заморозки акций Goldman Sachs в «Детском мире», «Аэрофлоте» и Сбербанке сообщения о продолжающейся нормально работе в РФ могут иметь для нерезидентов неожиданный обратный эффект.

Danone, «Балтику» и Goldman Sachs объединяли планы уйти с российского рынка, чем и могли объясняться принятые к их местным структурам меры. Если эта версия хоть отчасти верна, то сообщения СМИ о наращивании оборотов иностранных компаний на российском рынке могут служить доказательством их намерений продолжать работу в стране, а следовательно, снижают риски для утраты контроля над местным бизнесом.

Угроза бойкота за рубежом, разумеется, никуда не исчезла, да и перспективы работы в России в текущих условиях высокой неопределенности нельзя назвать безусловно радужными. Но подобные сигналы могут облегчать бизнес хотя бы в краткосрочной перспективе. К тому же появляющиеся время от времени новости об очередных успехах в России иностранных игроков держат в тонусе их местных конкурентов, а также стимулируют интерес к брендам потребителей. Тем более что самим компаниям даже не нужно вступать для этого в коммуникации с покупателями.