Продажи электрокаров в Петербурге за январь–июль выросли почти втрое

В Санкт-Петербурге за семь месяцев 2023 года продажи новых электромобилей выросли почти в три раза по сравнению с показателем за январь – июль прошлого года. На это обратило внимание издание «Ведомости Санкт-Петербург».

За этот период в городе было зарегистрировано 308 машин против 108 в 2022 году соответственно.

Продажи в Ленинградской области также увеличились за семь месяцев в три раза, но в количественном выражении число регистраций меньше, чем в Петербурге — 48 новых электрокаров в 2023 году против 16 машин в 2022 году.

При этом доля рынка электромобилей от общего количества проданных легковых авто за семь месяцев в Петербурге составляет 1,17%, в Ленобласти — 0,75%.

«Ъ-СПб» писал, что в петербургском парке каршеринг-сервиса «Ситидрайв» появился первый отечественный электромобиль «Москвич 3е».

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