В петербургском каршеринге появился электромобиль «Москвич 3е»

В петербургском парке каршеринг-сервиса «Ситидрайв» появился первый отечественный электромобиль «Москвич 3е». Как пояснили в компании, новое авто уже доступно для аренды в городе.

«Москвич 3е» оснащен электродвигателем с пиковой мощностью 193 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 66 кВт/ч обеспечивает запас хода до 410 км на одной зарядке.

Ранее «Ситидрайв» вывел в Петербург 200 автомобилей «Москвич 3». Этот кроссовер оснащен 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,5 литра. Привод — только на переднюю ось.

«Ъ-СПб» писал, что каршеринговый сервис «Ситидрайв» в Петербурге также пополнится электрокарами от Tesla. Для водителей стали доступны модели Model 3 Performance и Model Y.

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