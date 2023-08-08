Путин подписал указ о расчетах за продукцию АПК в нацвалютах

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому расчеты за поставку сельхозпродукции в рамках организованных торгов спецсчета «3» должны производиться в рублях и валюте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня официального опубликования, 8 августа.

Как следует из документа, спецсчета могут открываться уполномоченными банками по запросу иностранных заявителей без их личного присутствия. Иностранные покупатели должны будут зачислять банкам средства в иностранной валюте для ее продажи, после чего банки зачислят на спецсчет эквивалент суммы в рублях. Затем эти средства будут переведены продавцу сельхозпродукции.

Также правительство России должно в течение 30 дней определить перечень продукции, для которой будет действовать такой порядок оплаты.

В марте 2022 года Союз экспортеров зерна попросил Банк России проработать возможность оплаты за российское зерна для иностранных покупателей в рублях. 6 июля руководитель Объединенной зерновой компании Дмитрий Сергеев объявил о переходе компании на оплату в рублях с партнерами из дружественных стран, в частности с Турцией. В июле 2023 года вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о работе над указом об оплате сельхозпродукции в рублях.

Осенью 2022-го Россия впервые поставила Турции зерно за рубли. Всего за 2022 год РФ экспортировала 21 млн т продовольствия и 14,5 млн т удобрений. С начала 2023 года Россия заключила более 750 контрактов в нацвалютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара. В рамках соглашений было поставлено 1,5 млн т продукции.

Олеся Павленко