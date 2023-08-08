Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии на месяц уехала в рязанскую деревню

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая в 2018 году танцевала с президентом России Владимиром Путиным на собственной свадьбе, переехала в деревню Петрушово Рязанской области. Там она собирается прожить как минимум до конца лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карин Кнайсль

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Карин Кнайсль

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщает рязанское издание «Вид сбоку», бывшая австрийская чиновница появилась в Петрушово на празднике «Макушка лета» и рассказала, что сняла дом в этом селе.

«Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто»,— сообщила госпожа Кнайсль.

Говоря о своем переезде, Карин Кнайсль отметила, что она оплатила аренду дома на месяц. Будет ли она жить в Петрушово в дальнейшем, госпожа Кнайсль не уточнила. «Дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего»,— добавила она.

С февраля 2021 по май 2022 года Карин Кнайсль занимала пост члена совета директоров — независимого директора «Роснефти». В июле 2022 года американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором дипломат обвинялась в косвенной причастности к организации в Австрии шпионажа в пользу России.

В июне 2023 года госпожа Кнайсль не исключила, что в будущем может обратиться к российским властям с прошением о получении гражданства РФ. Перед этим экс-чиновница собирается «получше изучить русский язык» и «прочесть "Войну и мир"».

Александр Кислов