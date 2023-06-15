Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль пообещала подумать о получении российского гражданства

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль допускает, что в будущем может обратиться к российским властям с прошением о получении гражданства РФ. Перед этим экс-чиновница собирается «получше изучить русский язык» и «прочесть "Войну и мир"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Для начала мне надо очень хорошо выучить русский. Я хочу закончить "Войну и мир", я только начала ее читать, и мне надо выучить еще очень много всего, прежде чем я вообще рассмотрю возможность подачи на российское гражданство»,— рассказала она «РИА Новости» в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Госпожа Кнайсль подчеркнула, что не рассматривает вариант получения российского гражданства только ради того, чтобы платить меньше налогов, «как это делают некоторые другие люди». По словам Кнайсль, для нее история с гражданством другой страны «не про налоги, это не про то, чтобы иметь второй паспорт». Она также убеждена, что быть гражданином двух стран невозможно, это тяжело. Поэтому, по ее словам, если она и решит получить российское гражданство, то от австрийского паспорта в этом случае ей придется отказаться.

С февраля 2021-го по май 2022 года госпожа Кнайсль занимала пост члена совета директоров—независимого директора «Роснефти». В июле 2022 года американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором дипломат обвинялась в косвенной причастности к организации в Австрии шпионажа в пользу России. В прошлом году госпожа Кнайсль говорила, что рассматривала для себя вариант с переездом в Россию, но в итоге решила, что будет жить в Ливане.

Александр Кислов