Суд отказался вернуть мандаты новосибирским депутатам-эмигрантам

Центральный районный суд Новосибирска отклонил иск бывших депутатов горсовета Хельги Пироговой и Сергея Бойко (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) об отмене решения городского парламента о прекращении их полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Оба политика уже длительное время находятся за границей.

Напомним, экс-депутаты также оспаривали представление прокуратуры Новосибирска, в котором говорилось, что они не предоставили сведения о доходах за 2022 год. На основании этого документа 28 июня горсовет принял решение о прекращении их полномочий в связи с утратой доверия.

«Никакой проверки (соблюдения антикоррупционного законодательства.— “Ъ”) не проводилось»,— заявила в ходе судебного заседания представитель истцов Ольга Нечаева, пояснив, что прокуратура Новосибирска не связывалась с депутатами и не получала от них объяснений. Кроме того, по данным стороны защиты, вносить подобные представления в горсовет имеет право губернатор, а не прокуратура, которая в данном случае превысила свои полномочия.

Сергею Бойко не была предоставлена возможность изложить свою позицию на заседании профильной комиссии горсовета по видеосвязи, а на сессии 28 июня его помощнику не дали зачитать письменные объяснения депутата, настаивала защитница. «Права проверяемых лиц были грубо нарушены»,— подытожила госпожа Нечаева.

В свою очередь, представители прокуратуры и горсовета в суде заявили, что и надзорное ведомство, и муниципальный парламент действовали в рамках закона. «Мы считаем, что оспариваемые решения совета депутатов приняты советом в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с регламентом совета депутатов на основании всех необходимых документов, которые были представлены»,— заявила начальник отдела по рассмотрению обращений и судебной работе горсовета Жанна Звягина. Судья Елена Александрова с ответчиками согласилась.

Как сообщал «Ъ», господин Бойко покинул Россию осенью 2021 года, заявив, что опасается ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. А в конце марта 2023 года на сайте Министерства юстиции РФ появилась запись о признании его иноагентом. Госпожа Пирогова уехала за границу в июле 2022 года, после возбуждения против нее уголовного дела о распространении фейков о вооруженных силах РФ.

Подробнее об иске экс-депутатов — в материале «Эмигранты бьются за мандаты».

Валерий Лавский, Новосибирск