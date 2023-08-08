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Смольный выделил оператору ЗСД новые участки для строительства магистралей

Правительство СанктПетербурга выделило АО «Западный скоростной диаметр» земельные участки в Московском районе города для строительства скоростных магистралей. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Соответствующее решение было подписано губернатором Александром Бегловым. Дата начала строительства и адреса участков не уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что АО «ЗСД» объявило два конкурса общей стоимостью 6,356 млрд рублей на строительство двух этапов Шкиперской развязки.

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