Развязка нуждается в съездах

Строительство Шкиперской развязки переходит на следующий этап: в городе объявлены конкурсы на строительство съездов и подключение объекта к существующей улично-дорожной сети в южной части Васильевского острова. Эксперты не ожидают высокой конкуренции, считая, что проект по силам лишь двум-трем петербургским компаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявки по обоим конкурсам принимаются до 11 мая, итоги тендеров планируется подвести 16 мая. Сами работы должны быть закончены до конца 2024 года

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Заявки по обоим конкурсам принимаются до 11 мая, итоги тендеров планируется подвести 16 мая. Сами работы должны быть закончены до конца 2024 года

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

АО «Западный скоростной диаметр» объявило два конкурса общей стоимостью 6,356 млрд рублей на строительство двух этапов Шкиперской развязки.

Как следует из информации, размещенной на портале госуслуг, один из конкурсов, по первому этапу первого участка, с начальной максимальной ценой контракта 1,231 млрд рублей, предполагает разработку рабочей документации, подготовительные работы, реконструкцию Шкиперского моста с подходами, а также переустройство и строительство дорожной части от Наличной улицы до Шкиперского канала. Рабочая документация и подготовительный этап должны быть завершены до 30 июня 2024 года, строительно-монтажные работы — до 30 сентября 2024 года. Стоимость работ по этому этапу (с НДС, на октябрь 2022 года) составляла 1,087 млрд рублей, однако, с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ с июня 2023 по сентябрь 2024 года была определена в размере 1,231467 млрд рублей.

Второй конкурс, с начальной максимальной ценой контракта 5,124978 млрд рублей, предполагает работы по третьему этапу второго участка — строительству примыканий к основному ходу ЗСД съездов С-1, С-2 и С-5, строительству искусственных сооружений (фундаментов, опор, пролетных строений) и дорожной части съездов С-1, С-2, С-3, С-5, С-7, а также строительству дорожной части улицы Шкиперский проток. Подготовительные работы (включая рабочую документацию) должны быть закончены до 30 июня 2024 года, строительно-монтажные — до 31 декабря 2024 года.

Заявки по обоим конкурсам принимаются до 11 мая, итоги тендеров планируется подвести 16 мая. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты и участники рынка не ожидают высокой конкуренции в ходе аукционов, предполагая, что на конкурсы будет подано не более одной заявки. Это объясняется как общим состоянием дорожной отрасли Санкт-Петербурга, так и ростом стоимости материалов, который часто превышает инфляционные ожидания. «Проект может заинтересовать лишь две-три компании, которые смогут компенсировать невысокую доходность большими объемами работ по другим объектам»,— сказал один из источников в дорожной отрасли.

Сооружение Шкиперской развязки стартовало в конце 2021 года, в настоящее время АО «АБЗ-Дорстрой» (входит в группу компаний «АБЗ-1») ведет строительство трех съездов, которые обеспечат подключение ЗСД к улично-дорожной сети южной части Васильевского острова путем устройства выезда на ЗСД с намывных территорий на север и юг города. Стоимость контракта — 3,7 млрд рублей. Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе АО «ЗСД», строительство этих трех развязок планируется завершить в текущем году, полное завершение строительства Шкиперской развязки намечено на 2025 год.

По данным на 2022 год, общая стоимость проекта составляла 9,77 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд — заемные средства АО «ЗСД», и 7,27 млрд — средства инфраструктурных кредитов. В 2023 году, в соответствии с Адресной инвестиционной программой, на строительство развязки выделено 2,5 млрд из средств федерального инфраструктурного кредита. Эксперты считают, что на момент окончательного строительства стоимость объекта вырастет минимум на 15–20%.

Вячеслав Калашников