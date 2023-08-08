Активы основателя концерна «Покровский» могут конфисковать в пользу государства

Генпрокуратура намерена обратить в доход государства активы Андрея Коровайко — основателя концерна «Покровский», находящегося в розыске по подозрению в вымогательстве, пишет «Ъ». Соответствующий иск в Лабинский городской суд Краснодарского края направил заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии надзора, Андрей Коровайко не соблюдал установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, преследуя цель — неправомерное обогащение.

В период с 2001 по 2002 год господин Коровайко работал в аппарате полпреда президента в ЮФО Виктора Казанцева. В соответствии с должностями он не должен был заниматься бизнесом. Вместо этого, отмечено в иске, господин Коровайко использовал положение «для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Ростовской области и Краснодарского края».

Полученные земли, по версии Генпрокуратуры, господин Коровайко вместе с бизнес-партнером перерегистрировал на подконтрольные агрохолдинги «Каневской», «Ейский» и «Лабинский». Доходы от деятельности холдингов шли на приобретение новых бизнес-проектов, которые регистрировали на аффилированных лиц.

Таким образом в Ростовской области и Краснодарском крае стала формироваться группа компаний «Покровский» (ГК «Покровский»), в состав которой в разные периоды вошли 35 сехозпредприятий. В том числе под контроль «Покровского» перешли бывшие сельхозугодия Надежды Цапок, в связи с чем у концерна возникли разногласия с подконтрольным бывшему министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву «Агрокомплексом», который также претендовал на эти земли.

Среди активов, которые Генпрокуратура хочет обратить в доход государства,— 100% доли в уставных капиталах АО «Концерн "Покровский"», его управляющей компании и торговом доме, агрофирмы «Русь», «Должанская», «Урожайная», «Рассвет» и «Мостовская», агропромышленное предприятие «Родина», мясоптицекомбинат и агрохолдинг «Каневской», мясокомбинаты «Павловский» и «Тихорецкий», агрокомплекс «Лабинский», Каневской, Тимашевский и Курганинский сахарные заводы, племзаводы «Победа» и др.

Всего около 50 предприятий, владеющих более чем 242 тыс. га земли кадастровой стоимостью 67 млрд руб.

Наталья Решетняк

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