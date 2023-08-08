Головная структура Альфа-банка стала совладельцем билетного оператора «Кассир.ру»

Головная структура Альфа-банка — «АБ Холдинг» стал совладельцем в билетном операторе «Кассир.ру» с долей 25%, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». По состоянию на 8 августа 62,75% в ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор» принадлежит Евгению Финкельштейну, 25% — АО «АБ Холдинг», еще 12,25% — Надежде Соловьевой. Выручка группы «Кассир.ру» за 2022 год, включая Radario (билетная платформа и маркетинговый сервис, 60% — у «Кассир.ру»), составила 1,4 млрд руб., оборот — 11,3 млрд руб.

О том, что Альфа-банк готовится получить блокпакет в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру», стало известно в конце июля. Сумма сделки, по неофициальным данным, могла превысить 1 млрд руб. Участники рынка и эксперты отмечали, что Альфа-банк не новичок в сегменте развлечений, но профильного сервиса в его экосистеме нет. Интеграция «Кассир.ру», по их мнению, позволит банку привлечь новую аудиторию, а «Кассир.ру» — получить сильного партнера для дальнейшего развития.

В 2018 году головная компания Тинькофф-банка TCS Group приобрела 40% в том же «Кассир.ру». В феврале 2019 года доля группы снизилась до 17,5%, затем выросла до 35%, а в августе вновь уменьшилась до 29,13%. В июле 2021 года TCS Group вышла из «Кассир.ру», вернув долю господину Финкельштейну.

Общий оборот продаж билетов в театры, цирки, на концерты и спортивные мероприятия в 2022 году составил 70–120 млрд руб., утверждал главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов, уточняя, что индустрия «так и не выработала единой методики расчета». По его прогнозу, в 2023 году рынок достигнет 100–150 млрд руб.

Юлия Юрасова