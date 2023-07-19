Дания уведомила РФ о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения

Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество между Россией и Данией перестанет действовать с начала 2024 года. Копенгаген уведомил Москву о денонсации соответствующего соглашения.

Минфин РФ сообщил о получении ноты от Дании от 19 июня. «Конвенция прекращает свое действие с 1 января 2024 года, а именно: в отношении налогов, взимаемых у источника,— по доходам, полученным 1 января или после 1 января 2024 года, а также в отношении других налогов на доходы и налогов на имущество — по налогам, взимаемым в любом налоговом году, начинающемся 1 января или после 1 января 2024 года»,— говорится в сообщении Минфина.

Соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Данией действовало с 1996 года. Копенгаген обсуждал денонсацию конвенции с весны 2023 года. Ранее действие аналогичного соглашения приостановила Латвия.

Минфин РФ в июне вдвое расширил черный список налоговых убежищ, добавив в него недружественные страны, включая США, Великобританию и основные страны Евросоюза. Ведомство сообщало «Ъ», что в перечень добавлены «страны, которые перестали обмениваться информацией с Россией после включения в черный список ЕС».

Подробнее — в материале «Ъ» «Недруг познается в офшоре».

Леонид Уварчев