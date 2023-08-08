Путин внес поправки в статьи об информировании Совета Европы о военном положении

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок, касающиеся порядка уведомления ООН и Совета Европы в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения. Подробности поправок не приводятся.

Его распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу, официальным представителем президента при рассмотрении парламентом этих поправок будет замглавы российского МИДа Александр Грушко. Изменения внесут в ст. 22 закона «О военном положении» и ст. 37 закона «О чрезвычайном положении».

Ст. 22 закона «О военном положении» предполагает, что в случае введения военного положения в России или в отдельных ее местностях президент принимает меры по уведомлению генсека ООН и информированию генсека Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан. Аналогичный алгоритм задействует ст. 37 закона «О чрезвычайном положении».

Сейчас военное положение действует в четырех присоединенных к РФ регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

15 марта 2022 года Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день комитет министров СЕ одобрил резолюцию об исключении России из организации. Российский МИД убежден, что «развод» с Советом Европы был правильным решением.

Лаура Кеффер