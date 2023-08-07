Биржевые цены летнего дизеля и мазута обновили рекорды

Цена на летнее дизельное топливо в ходе торгов достигла 60,344 тыс. руб. за тонну, рост составил 0,69%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Стоимость мазута поднималась до 33,639 тыс. руб. за тонну (+0,73%). Цены на эти виды топлива обновили свои рекордные значения.

Стоимость летнего дизеля впервые поднялась выше 60 тыс. руб., она обновляет рекордное значение четвертый торговый день подряд. Мазут обновил рекорд февраля 2022 года, когда его цена достигала 33,495 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС. Минэнерго, комментируя 4 августа «РИА Новости» очередной рекорд цены дизтоплива, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.

Мария Федотова