Суд арестовал на два месяца участника нападения на инвалидов СВО

Суд Нерчинского-Заводского района Забайкалья сегодня удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 27-летнего мужчины, участвовавшего в групповом избиении двух инвалидов СВО. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 167 УК РФ умышленное уничтожение или повреждение имущества).

«Обвиняемый до 5 октября проведет в следственном изоляторе. Завтра следователи предъявят обвинение второму фигуранту дела и будут ходатайствовать в суде об его аресте»,— говорится в сообщении.

В настоящее время в розыск объявлен еще один нападавший, 43-летний местный житель. Как сообщалось ранее, нападение на военнослужащих произошло ночью 5 августа. Сначала в кафе в селе Нерчинск с ними вступила в конфликт компания местных жителей. Когда бойцы СВО попытались покинуть место инцидента на машине, то мужчины догнали их на своем автомобиле, преградили дорогу и избили. Кроме того, нападавшие разбили с помощью подручных средств иномарку, принадлежащую одному из пострадавших инвалидов.

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Влад Никифоров, Иркутск