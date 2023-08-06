В Забайкалье возбуждено дело после избиения бойца, получившего инвалидность на спецоперации

В кафе в Нерчинско-Заводском округе в Забайкальском крае произошла драка двух компаний местных жителей, в результате чего был госпитализирован мужчина, потерявший ногу в ходе военной операции на Украине, сообщает«Московский комсомолец Чита» («МК Чита») со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту повреждения автомобиля пострадавшего (ч. 1 ст. 167 УК РФ). По тяжести причиненного вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

Про конфликт написал губернатор края Александр Осипов. «В одном из кафе произошел конфликт между двумя компаниями, в одной из которых находился участник специальной военной операции. По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения»,— написал господин Осипов в Telegram. Он заявил, что ситуация находится на контроле краевых властей и Москвы.

Одним из первых о драке сообщил местный паблик во «ВКонтакте». В публикации «Забайкалье Чита» утверждается, что мужчину, потерявшего в ходе боевых действий ногу, избивали два человека, а остальные шесть участников компании их «подбадривали». Сообщается, что пострадавшего пытался защитить другой участник военной операции, у которого тоже ампутирована нога. Он отдыхал в кафе вместе с избитым мужчиной.

В публикации утверждается, что злоумышленники называли инвалидов «убийцами» и всячески над ними глумились. В частности, они сорвали и выбросили награды с участников военной операции. На опубликованных в сообществе фотографиях видно, что у автомобиля пострадавшего выбито заднее стекло и поврежден багажник.

Источник «МК Чита» уточнил, что драка произошла на дороге, после того как инвалиды попытались скрыться от компании, с которой вступили в конфликт на выходе из кафе. Собеседник издания заявил, что по дороге машина бывших участников военной операции заглохла, и они снова встретились с обидчиками.

В УМВД по Забайкальскому краю заявили, что полиция установила и опросила всех участников конфликта. Паблик «Забайкалье Чита» позднее обнародовал имена военнослужащих — это Михаил Таскин, которого госпитализировали после избиения, и Сергей Елгин.

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Эрдни Кагалтынов