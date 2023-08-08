«За год количество вариантов сократилось более чем на треть»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, что происходит на рынке недвижимости Новой Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля квартир и апартаментов в сегменте готовых новостроек на новомосковском рынке за два года сократилась до минимальных значений. Сейчас первичная недвижимость в сданных домах формирует лишь 4,5% экспозиции локации, посчитали специалисты группы «Родина». За год количество вариантов от застройщиков в готовых к заселению комплексах сократилось здесь более чем на треть.

В Новой Москве, где оформляется каждая пятая сделка на рынке строящегося жилья в столице, может образоваться дефицит квартир и апартаментов в сданных домах. В середине этого лета девелоперы предлагали около 20 тыс. лотов в новомосковских проектах на разной стадии строительной готовности. Но наиболее популярных вариантов — квартир в домах, которые уже введены эксплуатацию, — меньше всего.

Еще год назад доля лотов в готовых новостройках Новой Москвы в продаже была на уровне почти 11%. Еще меньше таких предложений, чем сейчас, в Троицком и Новомосковском административных округах отмечалось в конце 2021 года. Тогда в сданных домах предлагалось только 380 квартир и апартаментов, это около 3,5% от общего объема экспозиции локации на тот момент.

А больше всего квартир, доступных к покупке по договору долевого участия, представлено именно в строящихся проектах. Более 65% объектов — это лоты в домах, в которых еще монтируют этажи. Год назад на этом этапе строительства было не более 15% предложения. На начальной стадии стройки предлагается 20% лотов, год назад таких вариантов было примерно 45%.