Росавиация представила обновленный перечень региональных маршрутов для субсидирования

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обновило перечень маршрутов 2023 года в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок и добавило в него семь новых направлений. Таким образом, новый перечень маршрутов расширен до 298 направлений.

В обновленный перечень включены следующие направления:

Волгоград—Сургут;

Иркутск—Томск;

Красноярск—Новый Уренгой;

Красноярск—Ханты-Мансийск;

Махачкала—Нижневартовск;

Нижневартовск—Пермь;

Омск—Томск.

Кроме того, Росавиация представила результаты проведения отбора авиаперевозчиков для предоставления в текущем году субсидий из федерального бюджета. Всего в отборе приняли участие 21 авиакомпания, однако ведомство решило заключить дополнительные соглашения о предоставлении субсидий только с 12 авиаперевозчиками.

Средни них — АО «Авиакомпания "Сибирь"», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «АТК "ЯМАЛ"», АО «КрасАвиа», АО «Ред Вингс», АО «ЮВТ АЭРО», АО «Ютэйр», АО АК «РусЛайн», ООО «Авиапредприятие "Северсталь"», ООО «Северный Ветер», ПАО «Авиакомпания "Ютэйр"», ПАО «Аэрофлот».

Программа субсидирования, запущенная с целью компенсации затрат авиаперевозчиков на внутренние рейсы, действует с апреля 2022 года. О ее продлении в апреле текущего года сообщил Минтранс. Суммарный бюджет программ на 2023 год составляет около 25 млрд руб., что позволит перевезти более 3,8 млн пассажиров по 412 маршрутам.

Милена Костерева