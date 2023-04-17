Минтранс анонсировал продление программы субсидий на внутренние перевозки в 2023 году

Минтранс России сообщил, что субсидирование перевозок по социально значимым и региональным маршрутам, а также авиабилетов для отдельных категорий граждан в 2023 году будет продолжено. За первые три месяца нынешнего года, отметили в ведомстве, в рамках трех программ субсидирования авиаперевозчиков было перевезено 935 тыс. пассажиров на сумму более 5 млрд руб.

Программа субсидий действовала с апреля по октябрь 2022 года, затем была продлена до конца марта 2023-го.

На сегодняшний день реализуется три программы субсидирования авиаперевозок. Первая — полеты наименее социально защищенных групп граждан и жителей Дальнего Востока. На нее уже выделено 11,6 млрд руб., субсидируется 84 маршрута. Планируется, что в рамках программы будут перевезены около 1,2 млн пассажиров.

Также существует субсидирование региональных перевозок. Сумма — 7,3 млрд руб. Как сообщает Минтранс, субсидируется 289 маршрутов, планируется перевезти 2 млн человек.

Следующая программа субсидий направлена на деятельность единой дальневосточной авиакомпании, на нее направлено 5,9 млрд руб. По 37 маршрутам планируется перевезти не менее 250 тыс. пассажиров. Суммарный объем средств, выделенных по всем трем программам, превышает 50 млрд руб., уточнили в Минтрансе.

Также на летний сезон 2023 года продлено субсидирование программы внутренних перевозок за фактически выполненный пассажирооборот. С ноября 2022 года по март 2023 года на программу выделили 25,3 млрд руб. из федерального бюджета.

Сегодня, 17 апреля, замглавы Минтранса Игорь Чалик заявил, что стоимость авиабилетов в летнем сезоне может вырасти на 15-30%. Он связал рост цен с отсутствием решения по субсидированию перевозок и напомнил, что в 2022 году на эти цели было выделено 100 млрд руб.

Правительство утвердило программу компенсации затрат авиаперевозчиков на внутренние рейсы с целью поддержать их в условиях санкций. В начале апреля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс с предложением выделить субсидии авиаперевозчикам на 100 млрд руб. до 31 октября. Утверждалось, что в условиях санкций эта мера позволит достигнуть целевых показателей по пассажиропотоку — более 100 млн человек в год.

Подробнее о мерах господдержки авиакомпаний — в материале «Ъ» «Деньги с неба».

Лусине Баласян