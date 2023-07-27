Минтранс: по субсидируемым авиарейсам в 2023 году повышения тарифов не будет

Министерство транспорта заявило, что все обязательства по компенсациям авиакомпаниям за льготные авиабилеты будут выполнены в полном объеме. Реализуемая министерством политика направлена на сохранение доступности авиаперелетов для всех граждан. Тарифы, установленные в рамках программы субсидирования, повышать не будут.

В настоящее время основными механизмами поддержки внутренних перевозок являются программы субсидирования в рамках постановлений правительства. Суммарный бюджет программ на 2023 год составляет около 25 млрд руб., что позволит перевезти более 3,8 млн пассажиров по 412 маршрутам.

Согласно пресс-релизу Минтранса, в 2022 году на Дальний Восток по льготным тарифам было перевезено свыше 2 млн пассажиров. Кроме того, за прошедший год авиакомпании сверх законтрактованной суммы перевезли более 330 тыс. пассажиров льготных категорий с территории ДФО и Сибири. За первое полугодие 2023-го по субсидируемым тарифам с Дальнего Востока перевезено свыше 818 тыс. пассажиров по 132 маршрутам.

Подготовленные министерством изменения в программу субсидирования авиаперевозок предусматривают, что компенсация может быть произведена не только в 2024 году, но и в любой последующий год бюджетного цикла. При этом тарифы, установленные в рамках программы, повышать не станут.

Ранее «Ъ» узнал, что Минтранс не сможет в этом году погасить долг в 2,8 млрд руб. перед авиаперевозчиками за льготные рейсы на Дальний Восток, совершенные в 2022 году. Дефицит субсидии на этот год оценивается в 4,3 млрд руб. Некоторые источники «Ъ» предполагали, что общий объем субсидии на социальные перевозки на Дальний Восток в текущем году сократится как минимум на 2 млрд руб. относительно заложенных в бюджет 12,3 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дальнемагистральные субсидии».