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Коммерсантъ FM
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Администрация Эрдогана сообщила, сколько зерна уничтожил взрыв в Дериндже

В результате взрыва в порту Дериндже оказались повреждены 20% запасов продовольствия, находящегося в силосе, сообщила администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Речь идет об около 15 тыс. тонн запасов, а не о 8 млн тонн.

«Общая вместимость порта составляет 95 тыс. тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тыс. тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тыс. тонн) этого запаса было повреждено»,— говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента в соцсети X.

В сообщении администрации также отмечается, что утверждения об уничтожении 8 млн тонн запасов, которые ранее распространялись в ряде турецких СМИ, не соответствуют действительности.

Взрыв в порту Дериндже произошел вчера, 7 августа, в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету. В результате было повреждено 13 зерновых силосов из 16, пострадало не менее 12 человек. В совете говорили, что взрыв мог произойти из-за сжатия пыли. Однако вероятность диверсии в совете также не исключают.

Милена Костерева

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