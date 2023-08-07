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Коммерсантъ FM
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При взрыве в турецком порту Дериндже повреждения получили 13 зерновых силосов

В результате взрыва в порту Дериндже повреждены 13 из 16 зерновых силосов. Всего в порту находится 40 таких хранилищ. Они принадлежат Турецкому зерновому совету (ТЗС). Число пострадавших при взрыве выросло до 12 человек.

«В результате взрыва повреждены 13 силосов и хозяйственные постройки»,— сообщили в ТЗС (цитата по NTV). Причину взрыва установят при техническом осмотре. По предварительным данным, он мог произойти из-за сжатия пыли, заявили в ТЗС.

Мэр столичного муниципалитета Коджаэли Тахир Бююкакын сообщил, что число пострадавших в результате взрыва увеличилось до 12, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

Губернатор Коджаэли Седдар Явуз рассказал, что взрыв произошел во время перегрузки зерна с судна в силос ТЗС. «Под завалами никого не осталось»,— сообщил господин Явуз (цитата по Hurriyet). Мэр Дериндже Зеки Айгюн заявил, что из 40 силосов взорвались 2.

По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, суда в порту от взрыва не пострадали. «Взрыв был вызван статическим электричеством. Возникает электрический заряд из-за трения, заземляющая установка взрывается при наличии статического электричества»,— прокомментировал TGRT Haber специалист по охране труда Рухи Демирбаш.

Мария Федотова

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