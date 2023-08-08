Турция рассматривает диверсию в качестве причины взрыва в порту Дериндже

Диверсия могла стать причиной взрыва в порту Дериндже, но вероятность этого слабая, заявил глава Турецкого зернового совета (ТЗС) Ахмет Гюльдал. Он подчеркнул, что в порту действуют усиленные меры безопасности.

«Это портовая зона, и никто, кто не прошел проверку на безопасность, не может туда войти. Будь то госслужащий или сотрудник (порта.— "Ъ"), они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта (диверсии.— "Ъ") рассматривается как более слабая»,— сказал господин Гюльдал (цитата по CNN Turk).

Взрыв произошел в порту вчера, 7 августа, в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих ТЗС. В результате были повреждены 13 зерновых силосов из 16, пострадали не менее 12 человек. В совете говорили, что взрыв мог произойти из-за сжатия пыли. По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, суда в порту от взрыва не пострадали.

Лаура Кеффер