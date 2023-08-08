Автозак с заключенными попал в аварию на ЗСД в Петербурге

Служебный автомобиль «ГАЗ», перевозивший заключенных, попал в ДТП с грузовиком на Западном скоростном диаметре в Петербурге. Об этом сообщил оператор трассы — компания «Магистраль Северной столицы».

Уточняется, что авария произошла вечером 7 августа на 11-м км ЗСД. Предварительно, водитель «ГАЗ» остановился, и в этот момент автозак по касательной задел проезжавший мимо грузовик.

В ДТП никто не пострадал, движение по магистрали перекрывать не пришлось, отметили в МСС.

По данным источника 78.ru, экипаж автозака запросил новую машину для перегрузки заключенных.

«Ъ-СПб» писал, что в июле на ЗСД произошло смертельное ДТП с грузовиком.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте