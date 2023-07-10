На ЗСД произошло смертельное ДТП с грузовиком

Самосвал въехал в грузовик на 33-м километре ЗСД. Вслед за ними в аварию попал легковой автомобиль Porsche, сообщают очевидцы в сообществе «ЧП и ДТП | Санкт-Петербург».

Столкновение случилось 10 июля примерно в 13 часов дня. Самосвал опрокинул стоявший по правой полосе грузовик, перевернув его. Первый затем врезался в ехавший попутно Porsche, а после также опрокинулся.

Водители грузовых автомобилей погибли на месте от полученных травм. Еще один автомобилист был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В пресс-службе ЗСД рассказали, что сегодня, 10 июля, до 22 часов будут действовать ограничения движения по левым полосам на Северном участке. Это связали с произошедшим ДТП.

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