Центры придумывания решений

Почти месяц назад закончилась регистрация кандидатов в мэры Москвы, и вскоре после этого трое из них публично открыли свои штабы общественной поддержки. Корреспондент “Ъ” совершил рейд по этим центрам и убедился, что штабы Сергея Собянина («Единая Россия»), Дмитрия Гусева («Справедливая Россия — За правду») и Владислава Даванкова («Новые люди») работают достаточно активно, делая акцент на сборе и обработке наказов избирателей. А кое-где, как выяснилось, можно даже лично встретить и самих кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В штабе Сергея Собянина решили соединить общественное с цифровым и деловым

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В штабе Сергея Собянина решили соединить общественное с цифровым и деловым

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Действующий мэр столицы Сергей Собянин, как и в прошлую кампанию 2018 года, разместил общественный штаб в бывшем здании кинотеатра «Новороссийск» на Покровке, еще в 1990-е перепрофилированном под площадку для мероприятий малого и среднего бизнеса (нынешнее название — «Цифровое деловое пространство»). Прибегать к агрессивной наружной агитации организаторы не стали, ограничившись небольшим переносным указателем возле бокового входа.

Внутри штаба все устроено обстоятельно: по отделанному в духе столичных МФЦ залу снуют аккуратные волонтеры в белоснежных поло и пахнет кофе, напоить которым любого вошедшего готовы даже в тридцатиградусную жару. Мероприятий с участием действующего мэра штаб пока не анонсирует — здесь скорее помогают составлять предвыборный наказ градоначальнику, а «дежурный лидер общественного мнения» всегда готов убедить гостя в правильности взятого столичными властями курса. В день визита корреспондента “Ъ” им оказался депутат Госдумы Роман Романенко («Единая Россия»), разместившийся в углу напротив кофемашины и отрекомендовавшийся «экспертом общественного штаба». «Никто сюда никого не гонит,— заверил господин Романенко.— Мы, как люди, состоящие в партии, если есть такая возможность, обязаны проявить свое отношение (к кандидату.— “Ъ”) и прийти поддержать». Депутат напомнил, что работает с Сергеем Собяниным «не первый год», а потому «чисто по-человечески» решил поддержать своего кандидата и помочь ему собрать пожелания избирателей. Эти пожелания, по словам Романа Романенко, преимущественно направлены на «улучшение инфраструктуры вокруг места», где живут горожане. «Вопросы аккумулируются по направлениям, и далее специальные люди в штабе их обрабатывают,— пояснил политик.— Это наказы жителей города кандидату, они должны быть рассмотрены в ближайшее время, потому что выборы не за горами, и их надо собрать для того, чтобы построить программу решения этих вопросов и реализовать ее».

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Штаб депутата Госдумы Дмитрия Гусева расквартирован в конторском доме на Сретенском бульваре. Справороссы уже использовали эту площадку на выборах в Госдуму-2021, и теперь чувствуют себя там как дома — регулярно меняют патриотические баннеры на фасаде и даже затеяли ремонт. Для посещения штаба достаточно твердо заявить охраннику внизу: «Иду к Дмитрию Гусеву» — и подняться на второй этаж. В помещении многолюдно: в нескольких комнатах при приглушенном свете заседают члены предвыборной команды. Присутствующие сообщили “Ъ”, что на сегодня публичных мероприятий не запланировано, но они не станут выгонять никого из тех, кто найдет к ним дорогу. «Обратиться сюда могут все, кому нужна помощь,— пояснил руководитель аппарата московского отделения СРЗП Андрей Анохин.— Узнав о проблеме, мы сможем сразу направить их к нашим партийным центрам защиты прав граждан». Сам штаб, по словам господина Анохина, предназначен для координации усилий команды: «Люди распределены по секциям, и каждый день проходят мероприятия по тематикам их работы. На днях было мероприятие по безопасности (защите от дронов), в понедельник будут многодетные мамы». Другие обитатели штаба охотно рассказали об обращениях москвичей, их насущных проблемах и грандиозных инициативах. Сбор информации, по словам справороссов, партийные подразделения начали еще в апреле.

Вероятность встретиться в штабе с самим кандидатом от СРЗП, как выяснилось, есть: корреспондент “Ъ” столкнулся с Дмитрием Гусевым на выходе. «Зачем я приехал? Во-первых, я отсюда уехал с утра! Давали интервью, обсуждали с технологами варианты АПМ (агитационные печатные материалы.— “Ъ”), сейчас будем снимать ролики»,— рассказал депутат. Желающие, по его словам, могут прийти в штаб, но с конкретными проблемами кандидат советует обращаться в районные организации СРЗП и центры защиты прав граждан.

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Еще один кандидат, которого можно застать в штабе,— вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Встреча с ним там прошла накануне визита корреспондента “Ъ”, но ожидаются и другие. Штаб «Новых людей» в здании доходного дома на 1-й Тверской-Ямской трудно не заметить: окна на первом этаже увешаны цветастой агитацией, на двери — расписание мероприятий, хотя внутрь приглашают и вне их рамок. «У нас штаб без дверей!» — не без гордости сообщила руководитель московского отделения партии Анна Трофименко. На самом деле дверей в штабе две: входная и ведущая в уборную. В остальном же помещение напоминает скорее модный коворкинг для увлекшихся политикой зумеров и миллениалов. О регулярном присутствии посетителей должны говорить доставленные в зал для мероприятий стулья разных цветов. Обитатели штаба — молодые волонтеры с лэптопами — по-университетски оккупировали все пригодные для сидения пространства на втором этаже: как пояснила госпожа Трофименко, они расписывают «активности» для своего кандидата (на очереди серия пикетов «Бирюзовая Москва») и готовят медийное сопровождение к ним.

Едва ли не единственный относительно тихий уголок выделили руководителю общественной приемной Ирине Сорокиной. Она работает с обращениями избирателей, которых набралось две сотни. Заявители, по словам штабистов, перебрали едва ли не все возможные темы — от ЖКХ и транспорта до здравоохранения и безопасности.

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Еще два кандидата в мэры публично штабов не открывали. В КПРФ объяснили “Ъ”, что в интересах депутата Мосгордумы Леонида Зюганова работает вся городская партийная инфраструктура, а избирателей ждут в любом районном или в центральном отделении КПРФ на Симферопольском бульваре. Однако попасть туда не удалось: внутрь корреспондента “Ъ” не пустила охрана. Местные жители, впрочем, подсказали, что подловить кого-нибудь из партийцев можно по утрам возле дверей.

Наконец, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), как сообщили ранее “Ъ” в его пресс-службе, стационарному штабу предпочел мобильные общественные приемные, в основном в спальных районах Москвы. Встретить их в ходе своего рейда корреспонденту “Ъ” не довелось.

Григорий Лейба