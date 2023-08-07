Екатеринбург разыграют шесть партий

В Екатеринбурге завершилась регистрация кандидатов в депутаты городской думы. По данным Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК, занимается организацией выборов в гордуму), в выборах 9–10 сентября планируют принять участие шесть партий и 154 кандидата в 25 одномандатных округах. Из-за юбилея Екатеринбурга эксперт прогнозирует низкий интерес к выборам и, соответственно, низкую явку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты не ждут высокой явки на выборах в думу Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эксперты не ждут высокой явки на выборах в думу Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О завершении регистрации кандидатов в думу Екатеринбурга рассказал «Ъ-Урал» глава Ленинской ТИК Вадим Антошин. По его данным, этап регистрации преодолели шесть политических партий и 154 кандидата в одномандатных округах. В целом в избирком поступили документы от 115 кандидатов по партийным спискам и от 188 одномандатников (44 человека — самовыдвиженцы).

Партийный список «Единой России» возглавил глава Екатеринбурга, первый заместитель секретаря регионального отделения Алексей Орлов, у «Справедливой России — Патриотов — За правду» — депутат Госдумы, руководитель регионального отделения Андрей Кузнецов. ЛДПР на выборы ведет глава партии и партийной фракции в Госдуме Леонид Слуцкий, КПРФ — вице-спикер регионального заксобрания, лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев (КПРФ). Список партии «Новые люди» возглавил гендиректор группы компаний «Априори» Сергей Козлов, а «Яблока» — депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев.

Выборы в гордуму Екатеринбурга назначены на 9–10 сентября. Представительный орган формируется по смешанной системе: 25 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 10 — по спискам партий. Прошлый состав Екатеринбургской городской думы состоял из «мажоритарщиков» и «списочников» в равной пропорции. Поправки об изменении схемы выборов в свердловское заксобрание в начале февраля внесла группа депутатов «Екатеринбург», избранных по одномандатным округам Екатеринбурга. Региональный парламент одобрил документ в первом чтении. В марте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил изменение принципа формирования гордумы. 11 апреля дума Екатеринбурга одобрила новую схему выборов и внесла изменения в Устав города.

В одномандатных округах 26 кандидатов не смогли преодолеть этап регистрации, еще семь человек утратили статус выдвинутого кандидата. Экс-депутат от КПРФ Эдуард Мансуров пытался зарегистрироваться дважды как самовыдвиженец. Однако в первый раз столкнулся с отказом избиркома из-за недостаточного количества достоверных подписей в подписных листах, во второй раз он не принес подписные листы в районную ТИК.

Среди зарегистрированных кандидатов 21 действующий депутат гордумы, включая ее председателя Игоря Володина («Единая Россия»). Троих депутатов седьмого созыва избирком не допустил до участия в выборах, в частности, самовыдвиженцев Иру Овчинникову, Андрея Пирожкова и Александра Караваева. Кандидаты сдали подписные листы с недостоверными данными сборщиков и избирателей.

Ранее госпожа Овчинникова в действующем составе гордумы возглавляла фракцию «Единой России», но перед выборами написала заявление о выходе из партии. По ее словам, такое решение она приняла после проигрыша на праймериз в новый созыв гордумы, итоги которых она назвала «подтасованными». Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что Ира Овчинникова просто не проявила на праймериз необходимой для победы активности. При этом, по данным партии, около полугода назад она «связала свою судьбу» с одной финансово-промышленной группой, которая «выбрала для экс-главы фракции другую политическую траекторию».

Господин Пирожков был избран от КПРФ, но в 2022 году был исключен из партийной фракции в гордуме «за солидарность с “Единой Россией” и уклонение от армии». Господин Караваев в седьмом созыве гордумы Екатеринбурга представляет «Справедливую Россию».

Кандидаты от «Единой России» столкнутся с конкуренцией в 11 округах, считает политтехнолог Александр Ханин. «Прежде всего борьба разыграется там, где кандидат от “Единой России” избирается в первый раз. Во-вторых, где партии-оппоненты выставили сильных кандидатов»,— считает он. Эксперт отметил, что отсутствие мобилизации электората среди партий и праздничные мероприятия приведут к низкой явке на выборах депутатов гордумы. «300-летие Екатеринбурга и Международный фестиваль университетского спорта помножат всю политику на ноль, выжмут все силы, и люди не пойдут на выборы. Двухдневное голосование и электронное голосование прибавят процент к явке, однако потолок будет 33%»,— прогнозирует господин Ханин.

Василий Алексеев