Куйвашев утвердил новую схему выборов в гордуму Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил изменение принципа формирования Екатеринбургской городской думы. Теперь 25 человек будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Теперь поправки также нужно будет внести в Устав Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее законопроект об изменении процедуры выборов в гордуму в заксобрание Свердловской области внесла группа депутатов «Екатеринбург», возглавляемая вице-спикером Виктором Маслаковым. Депутаты одобрили изменения на прошлой неделе.

Представители системной оппозиции раскритиковали предлагаемые изменения, уверяя, что сокращение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, приведет к искусственному большинству «Единой России».

Подробнее об изменении схемы выборов в гордуму – в материале «Ъ-Урал» «Партии уступают округам».

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