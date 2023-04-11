Гордума Екатеринбурга одобрила новую схему выборов и внесла изменения в устав города

Екатеринбургская городская дума (ЕГР) одобрила изменение принципа формирования думы, согласно которому 25 человек будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Соответствующие изменения внесли в Устав города. «За» проголосовали 27 депутатов, «против» — четверо, один воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Избиратель будет ближе к своим депутатам, потому что численность представительства снижается. Если раньше у нас один избирательный округ был примерно 60 тыс. населения, но теперь будет около 40 тыс. человек. Я думаю, что жители вправе принимать решение об организации местного самоуправления на территории Екатеринбурга»,— сказал глава города Алексей Орлов. Представители системной оппозиции не стали выступать.

Изменения также предлагают увеличение числа заместителей председателя думы — введение поста первого вице-спикера.

Напомним, в феврале законодательное собрание Свердловской области одобрило законопроект об изменении процедуры выборов в первом чтении. Представители системной оппозиции раскритиковали предлагаемые изменения, уверяя, что сокращение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, приведет к искусственному большинству «Единой России».

В марте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил изменение принципа формирования ЕГР. 31 марта поправки в Устав большинством голосов были одобрены на городских публичных слушаниях.

Выборы нового созыва городской думы Екатеринбурга запланированы на сентябрь.

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