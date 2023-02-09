Партии уступают округам

Выборы в Екатеринбургскую городскую думу в сентябре могут пройти по новой схеме. В законодательное собрание Свердловской области внесен законопроект, предусматривающий сокращение числа депутатов гордумы с 36 до 35 человек. Из них 25 человек будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. Представители системной оппозиции считают, что таким образом «Единая Россия» хочет увеличить контроль над думой, несмотря на то, что «население разочаровано в ней».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сентябре горожане будут выбирать думу Екатеринбурга по новым правилам

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В сентябре горожане будут выбирать думу Екатеринбурга по новым правилам

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Законопроект об изменении процедуры выборов в Екатеринбургскую городскую думу в заксобрание Свердловской области внесла группа депутатов «Екатеринбург», возглавляемая вице-спикером Виктором Маслаковым. Предполагается, что количество депутатов гордумы сократится с 36 до 35 человек. Из них 25 человек будут избираться по мажоритарной системе (одномандатным округам), 10 — по пропорциональной системе (партийным спискам). В текущей редакции действует смешанный принцип формирования представительного органа в пропорции 50/50: 18 депутатов избираются по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам.

Руководитель пресс-службы законодательного собрания Свердловской области Татьяна Бурдакова рассказала «Ъ-Урал», что законопроект предполагает внесение изменений в областной избирательный кодекс и закон о референдуме Свердловской области и местных референдумов. Он будет рассмотрен 21 февраля.

Член группы «Екатеринбург» Сергей Мелехин отказал «Ъ-Урал» раскрыть детали внесенного законопроекта. «У нас возглавляет группу Виктор Маслаков, я думаю, он даст комментарий»,— сказал он. Оперативно связаться с господином Маслаковым не удалось — он не отвечал на звонки.

По результатам выборов в гордуму Екатеринбурга в 2018 году больше всего депутатских мандатов получили представители «Единой России» (19 мандатов, из них шесть по партсписку). За ними шли «Справедливая Россия» (семь), КПРФ (шесть), ЛДПР (три) и «Яблоко» (один). Выборы нового созыва гордумы запланированы на сентябрь 2023 года.

В конце 2022 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что окончательного решения по новой схеме еще нет. «Мы можем увеличить количество округов до 20, чтобы люди могли выбрать тех, кого хотят представить в думе. Нам хотелось бы видеть людей грамотных — и бюджетников, и бизнес. Неизбежно будут предложения и наших крупных финансово-промышленных групп»,— пояснил на пресс-конференции господин Орлов.

Депутаты гордумы Екатеринбурга от «Единой России» затруднились прокомментировать законодательную инициативу. По мнению депутата Михаила Боярского, провести выборы по действующему механизму не получится из-за появления в городе с 2021 года нового административного района — Академического. «Академический стал восьмым районом Екатеринбурга. Теперь у нас совершенно другая структура населения, и это вносит изменения как минимум в избирательные округа в Ленинском и Верх-Исетском районах. Новая нарезка должна быть. Буду ли участвовать в новых выборах — пока не уверен»,— сказал господин Боярский.

«Эти вопросы не входят в компетенции депутатов думы. Какие решения будут приняты — так выборы и пройдут. Если почувствую, что я буду нужен и необходим, не исключаю, что решусь принять участие»,— прокомментировал депутат Михаил Матвеев.

Представители системной оппозиции раскритиковали предлагаемые изменения, уверяя, что сокращение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, приведет к искусственному большинству «Единой России». «ЕР понимает, что у нее даже близко нет большинства при голосовании за партии, так как население Екатеринбурга и Свердловской области разочаровано в том, как она ведет социальную политику. И чтобы обеспечить себе большинство, они увеличивают долю депутатов, избираемых по одномандатным округам. Выборы по одномандатным округам — это соревнования, прежде всего, денежных мешков. И “Единая Россия” в этих соревнованиях объективно чаще выигрывает»,— пояснил секретарь свердловского отделения КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев.

Секретарь регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы Андрей Кузнецов напомнил, что перед выборами в думу Нижнего Тагила депутаты изменили муниципальный устав, перейдя целиком на мажоритарную систему. В результате в 2022 году «Единая Россия» получила 100% мандатов в новом созыве. «Этот пример показывает, что в округах, подконтрольных чиновникам, мобилизуют сторонников ЕР и снижают явку за счет низкого информирования граждан о выборах. И это приводит к тому, что участвовать в выборах приходит в основном мобилизованный электорат, бюджетники»,— объяснил господин Кузнецов.

По мнению депутатов, такой сценарий не повторится в Екатеринбурге, и в гордуму все же смогут попасть оппозиционные партии. «То, что происходит в Екатеринбурге, — это лайт-вариант, где для присутствия оппозиции оставляется несколько мест. На списочные выборы идут 10 мандатов, по ним в лучшем случае шесть мандатов отойдут оппозиционным партиям. В одномандатных округах ситуация будет зависеть от административного и финансового ресурса»,— предположил господин Кузнецов.

Александр Ивачев допустил, что по спискам в думу войдет четыре партии. «Предположу, что ЕР получит четыре мандата, КПРФ составит ей конкуренцию, другие партии возьмут по одному мандату»,— сказал господин Ивачев. За мандаты по округам, по его мнению, будут бороться две партии — «Единая Россия» и КПРФ. «На последних выборах в заксобрание Свердловской области компартия взяла 23% голосов, а ЕР — чуть больше 40%. Мы близко к ней подобрались. Но по одномандатным округам ЕР взяла 23 из 25 мандата, а КПРФ — только два. Это пример того, как округа меняют реальное соотношение симпатий населения и тех депутатов, которые находятся в представительном органе»,— отметил господин Ивачев.

Андрей Кузнецов согласился, что новый созыв сохранит голос оппозиции, но уточнил, что ее влияние «будет сильно снижено».

«Сейчас сохраняется блокирование определенных вопросов, так скажем, с антисоциальной направленностью, но после выборов такой возможности не будет»,— заверил господин Кузнецов.

Изменения вносятся для того, чтобы увеличить лояльность в отношениях думы и главы Екатеринбурга Алексея Орлова, уверяет политолог Александр Белоусов. «Алексею Орлову досталась дума, к которой он вообще не имел отношения (был избран в 2021 году.— «Ъ-Урал»), поэтому характер их связи получился такой, что дума была независима, и у нее было даже больше рычагов давления на главу города, чем у него на депутатов»,— рассказал господин Белоусов. По его мнению, Алексей Орлов смог «найти контакт с думой», но все же постарается изменить расклад. «Мэр — это политическая должность, а задача каждого политика — наращивать свое влияние, и он сейчас собирается это сделать. Кандидаты в одномандатных округах более зависимы от исполнительной власти, чем партийные. Здесь позиция Алексея Орлова по каждому выдвиженцу имеет большой вес»,— считает Александр Белоусов.

Катерина Якушева, Василий Алексеев