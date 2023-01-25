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Коммерсантъ FM
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«Бэтмен» попал под раздачу

Граждане засмотрелись пиратскими копиями зарубежного кино

Количество загрузок иностранных блокбастеров через торренты в России, включая сиквелы «Аватара» и «Кота в сапогах», исчисляется сотнями тысяч в день, следует из данных Peer Trace. Популярностью пользуются не только ленты, появившиеся в сезон праздников и в его преддверии, но и другие картины, официально не выходившие в России на протяжении 2022 года. В частности, «Бэтмен» на одиннадцатый месяц после мировой премьеры скачивался на торрентах в РФ так же активно, как и новый российский «Чебурашка». Люди обращаются к нелегальным ресурсам как из-за недоступности официальных релизов, так и из-за экономии, отмечают эксперты.

Фото: 20th Century Studios

Фото: 20th Century Studios

“Ъ” ознакомился со статистикой по количеству фактов загрузки и раздачи фильмов через торренты в РФ, подготовленной дистрибутором данных о загрузках контента Peer Trace. Наибольшей популярностью на торрентах 22 января пользовались «Аватар 2: Путь воды» (168,6 тыс. фактов в день) и «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (167,2 тыс.). Это значительно больше, чем у российского фильма «Чебурашка» — его загружали и раздавали 26,5 тыс. раз. Американская черная комедия «Меню» — третий по популярности фильм у российских пользователей торрентов: он загружался 92,5 тыс. раз в день.

Упомянутые иностранные фильмы, равно как и многие другие блокбастеры, не поступали в официальный российский прокат из-за военных действий на Украине. Уход западных кинокомпаний отразился и на стриминговых сервисах: зарубежные правообладатели стали отзывать у них права на фильмы, а Netflix прекратил работу в России.

На этой почве выросла популярность приложений для Android и Windows, позволяющих смотреть пиратские копии фильмов (см. “Ъ” от 1 августа 2022 года), а некоторые кинотеатры стали показывать нелицензионные копии во время «предсеансового обслуживания» к малоизвестным отечественным короткометражкам. Рост пиратства отразился и на российских правообладателях: «Яндекс» за вторую половину 2022 года удалил по их запросам 14,5 млн ссылок (см. “Ъ” от 19 января).

Популярностью среди российских пользователей торрентов пользуются не только новинки праздничного сезона, но и фильмы, выходившие в мировом прокате в течение всего 2022 года, следует из данных Peer Trace: «Черный Адам» (83,7 тыс., вышел в мировой прокат в октябре 2022 года), «Топ Ган: Мэверик» (56,4 тыс., вышел в мае), «Тор: Любовь и гром» (33,6 тыс., вышел в июле). Почти столько же, сколько и «Чебурашку», в минувшее воскресенье пиратили «Бэтмена» (26,6 тыс.), который должен был выйти в российский прокат еще 2 марта 2022 года.

С октября 2022 года больше всего загрузок и раздач за сутки собрал «Черный Адам» — 16 ноября в торрент-раздачах участвовало 814 тыс. интернет-адресов из России. Сиквел «Аватара» достиг пика популярности 17 декабря: он загружался 303 тыс. раз. В новогодние праздники пикового интереса достигали «Меню» (305 тыс. фактов в течение 3 января) и «Кот в сапогах 2» (340 тыс. 7 января).

Статистика не учитывает просмотры фильмов в пиратских онлайн-кинотеатрах, так как те обычно не используют технологию BitTorrent, уточнили “Ъ” в Peer Trace. При этом в компании объяснили, что некоторые торрент-клиенты позволяют начать просмотр видеофайла еще до его полной загрузки, и такой просмотр попадает в выборку: «По сути, это обычное скачивание».

Пиратскими ресурсами пользуются в основном те, кому интересен труднодоступный зарубежный контент, причем это было актуально и до ухода многих кинокомпаний и сервисов из России, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его оценке, количество просмотров пиратского контента в 2022 году выросло в два раза по сравнению с 2021 годом. То, что иностранное кино официально не рекламируется в России, слабо отражается на его популярности, «люди сами следят за новинками и самостоятельно ищут информацию», добавил господин Кусков.

Рост популярности пиратских копий фильмов обычно замедляется после выхода их легального цифрового релиза, говорит гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «Если же контент легально не выходит, то его продолжат скачивать до тех пор, пока он остается интересным». При этом он добавил, что уровень пиратства зависит и от желания людей экономить, в том числе и на походах на нелицензионные показы фильмов в кино: «Цена билета так или иначе является барьером для наших сограждан».

Юрий Литвиненко

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