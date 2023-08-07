Хакеры провели инвентаризацию

Хакеры взломали сайт московского БТИ. Они утверждают, что получили доступ к базе данных объектов недвижимости и их собственников. Информацию о чиновниках, политиках, военных и представителях спецслужб взломщики передали Киеву, говорится в их заявлении. В московском БТИ подтвердили взлом сайта, но утечку данных опровергли. В ответ хакеры опубликовали скриншот якобы украденной базы, где указаны адреса объектов ФСБ и воинских частей с кадастровыми номерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Но едва ли эта информация стала новой с учетом других утечек, отметил специалист в области информационной безопасности Дмитрий Артимович: «Нет ничего удивительного в том, что в очередной раз что-то взломали, потому что информационное противостояние никуда не делось. На наши ресурсы нацелены все западные спецслужбы и команды хакеров. И тут смысл не в том, чтобы узнать что-то новое, а в том, чтобы посеять панику.

Сложно сказать, насколько это работает, поскольку это продолжается с февраля прошлого года. Думаю, всем это уже поднадоело. Если бы, например, украли из какого-нибудь крупного банка номера карт с CVV-кодами, то было бы серьезнее. Кредитной организации пришлось бы срочно перевыпускать миллион карт. Вот это людей действительно заставило бы понервничать.

Что касается банковской сферы, платежной, они проходят аудит PCI DSS (Payment Card Industry). Этот стандарт развивается давно, там есть требование каждый год проходить аудит. Кроме того, должны быть закрыты все известные дыры. Там все серьезно к этому относятся. А вот от этих остальных порталов, которые ломают, никто ничего не требует. Для борьбы с этим в России нужно всех операторов персональных данных заставлять проходить подобные аудиты и штрафовать за нарушения».

Сам сайт московского БТИ недоступен. Хакеры утверждают, что уничтожили и всю инфраструктуру системы. А чем рискуют владельцы недвижимости, чьи данные могли попасть в руки хакеров? Для большинства физлиц серьезной угрозы нет, уверен управляющий директор и партнер компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов:

«Если человек публичный, и он, например, не хочет раскрывать данные о своей недвижимости, то это как-то может навредить его репутации. Эти данные поднимаются, собирается портрет, и таким образом наносится репутационный ущерб. Не могу сказать, что после этой утечки произойдет что-то радикальное.

Скорее это попытка нанести репутационный ущерб даже не конкретным людям, а самой организации БТИ.

Мол, смотрите, государственные информационные системы защищены не в должной мере. Если вы непубличное лицо, ваша профессия не связана со сделками с недвижимостью, то серьезных рисков для обычных людей это не несет».

На днях хакеры атаковали книжный сервис «Литрес» и, по их словам, получили базу данных почти на 100 млн строк. Компания подтвердила утечку и заявила, что у злоумышленников оказались только адреса электронной почты клиентов.

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Иван Корякин