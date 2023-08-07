Сайт МосгорБТИ взломали проукраинские хакеры

Хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ), подтвердили в пресс-службе комплекса экономической политики Москвы. Там заверили, что утечки данных не допущено, и хакеры получили доступ только к материалам на сайте.

«Информация об объектах недвижимости и собственниках хранится в отдельной базе данных, надежно защищенной... В настоящий момент технические специалисты разбираются с инцидентом»,— говорится в комментарии ведомства.

МосгорБТИ предоставляет услуги по технической инвентаризации объектов недвижимости, выдает учетно-техническую документацию, а также проводит кадастровые работы на объекты на территории Москвы и Подмосковья. Услуги оказывают юрлицам и физлицам, а также госструктурам.

На момент публикации новости сайт МосгорБТИ недоступен. Он был взломан сегодня, 7 августа, ночью. На его главной странице злоумышленники написали, что инфраструктура и базы данных сайта уничтожены. Они также утверждали, что передали силам обороны Украины информацию про госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих военную операцию.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер