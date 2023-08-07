«Жила по системе Станиславского»

В понедельник в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова простились с Ириной Мирошниченко. Актриса умерла 3 августа в возрасте 81 года в больнице, куда попала несколькими днями ранее. На церемонии прощания вспоминали, что госпожа Мирошниченко была «из актрис, являвшихся примером для целого поколения женщин». А еще — что «Ирина Петровна любила театр, и он отвечал ей взаимностью»
Гроб с телом Ирины Мирошниченко выносят под аплодисменты из здания Московского художественного театра
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Прощание с Ириной Мирошниченко проходило на Основной сцене МХТ имени Чехова — в театре, где актриса служила почти 60 лет. Утром у здания выстраивалась очередь почитателей ее таланта: люди в черном старались скрыться в тени от палящего солнца. Гражданская панихида должна была начаться в 11 часов, но к этому времени зал еще был почти пустым — только телеоператоры толпились в проходах. Гроб с телом актрисы возвышался на сцене, окруженный букетами.
Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса. В 1961 году поступила в школу-студию МХАТ на курс В. П. Маркова. Еще во время учебы актриса дебютировала в кино — в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». После окончания института в 1965 году была принята в тогда еще объединенный МХАТ, после распада театра осталась в МХТ имени Чехова, в котором служила до самой смерти. Широкой публике она известна по ролям в фильмах «Андрей Рублев», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня». В 1990- е актриса также попробовала себя в роли певицы и записала несколько альбомов.
Церемонию прощания начал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он долго пытался настроить шипевший микрофон — впрочем, ему, как актеру, не составило труда говорить со сцены без звукоусиления. Так, перекрывая шум в зале, он зачитал правительственные телеграммы. Соболезнования выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минкульта Ольга Любимова. От себя господин Золотовицкий добавил, что «Ирина Петровна была смыслом этого пространства» — и напомнил, что на творческих вечерах и встречах она «всегда старалась говорить не о себе, а о том, как жизнь сводила ее с прекрасными коллегами».
«Техника ломается и барахлит… Просто она, как и я, не может поверить, что ее нет»,— заметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Она сопротивлялась всем своим недугам очень мощно. И каждый раз, когда она смеялась, казалось, что все нормально,— продолжил господин Швыдкой.—
Быть актрисой — это постоянно доказывать всем, что ты сильная, никому не завидуешь. И это получалось у нее все 60 лет. Пока мы помним — Вы живы! Простите за все и до встречи!»
Нынешний худрук МХТ Константин Хабенский вспомнил, что актриса всегда дарила подарки людям, которым симпатизировала. «Она приходила ко мне всегда с ними. Мы много обсуждали театральную молодежь, говорили о реставрации спектаклей на сцене театра»,— рассказывал господин Хабенский. Также он вспомнил, как прошлой осенью в МХТ прошел юбилей актрисы, который «она сама режиссировала». «Это был большой праздник. Потом она перестала появляться в театре. Видимо, не могла позволить себе, пользуясь словами Экзюпери, “показаться на публике растрепанной”»,— предположил господин Хабенский.
Выступавшие постоянно вспоминали улыбку актрисы и ее привычку делиться только положительными эмоциями — «никогда не принося в театр, бывший ей домом» негатив. Также все отмечали, что актриса ни разу не была замешана в интригах и «не сказала ни одного плохого слова о коллегах». «Пусть меня простят остальные женщины, но Ирина Петровна была иконой этого театра, даже его витриной, а ее талант — неоспорим»,— заметил на панихиде народный артист России Лев Лещенко. Актриса Марина Зудина — вдова предыдущего худрука МХТ Олега Табакова — отметила, что Ирина Мирошниченко была «из актрис, являвшихся примером для целого поколения женщин»: «Моя мама хотела прическу как у Вас, платье». Также госпожа Зудина срывающимся голосом добавила, что Ирина Мирошниченко «попадет в рай» и там «обязательно встретится» с Олегом Табаковым: «Передайте Олегу Павловичу, как мы его любим и как нам его не хватает. А теперь будет еще не хватать и Вас».
Актер и театральный педагог Авангард Леонтьев вспоминал, как «любовался выпускницей Ирочкой», будучи первокурсником школы-студии МХАТ.
«Это было поколение актеров, которых учили по заветам основателей театра,— сказал господин Леонтьев.— Они должны были не только играть правильно, но и в коридорах и гримерных правильно общаться». Его мысль продолжил худрук Театра наций Евгений Миронов: «Ирина Петровна не только работала по системе Станиславского — она жила по системе Станиславского». Также господин Миронов поблагодарил актрису за поддержку, которую она всегда оказывала молодым актерам, в том числе когда-то и ему самому. И добавил, что «Ирина Петровна любила театр, и он отвечал ей взаимностью».
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Ирина Мирошниченко и ее роли
Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский вспомнил на церемонии, что у актрисы «все же была попытка расстаться с театром». «30 лет назад ее позвали возглавлять комитет по культуре города Москвы, это важная и ресурсная позиция,— рассказал чиновник.— Но она всего несколько месяцев проработала и вернулась обратно в театр. Привычка полностью отдаваться работе помешала ей остаться на такой должности».
К 12 часам основная сцена МХТ все-таки оказалась заполнена — довольно пожилыми людьми. Они перешептывались о том, каким «великим был старый театр»; конечно, сокрушались, что «сейчас он уже совсем не тот». Игорь Золотовицкий вновь вышел на сцену и поблагодарил присутствующих: «Нам было волнительно, что лето, жара, отпуска. Но вы все-таки пришли. Это для нее самое большое счастье — полный зал!»
Руководитель Школы-студии МХАТ отметил, что все студенты мечтают быть похожими на актеров поколения Ирины Мирошниченко: «Мы пониже и пожиже, но все равно стремимся, хотя этому не научиться ни на каких уроках и предметах».
«Прости. И… мы тебя любим!» — завершил господин Золотовицкий и пригласил гостей выйти к дверям театра.
Собравшиеся плотным потоком устремились на улицу, обсуждая вполголоса церемонию. Пожилой мужчина, удивленно озирая толпу, замечал попутчице: «Как неожиданно, что пришло больше женщин. Я думал, что мужчин будет больше. На Ирочку всегда ходили именно они — красоткой любоваться». Люди высыпали на Камергерский и образовали довольно плотный коридор. Уже не стремясь спрятаться от солнца, они толпились от входа в театр до памятника основателям МХТ Станиславскому и Немировичу-Данченко. Гроб торжественно пронесли к катафалку. На несколько минут переулок наполнился бурными аплодисментами, полностью заглушившими музыку с веранд соседних ресторанов.
После отпевания в храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.