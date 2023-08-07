Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Жила по системе Станиславского»

В Москве простились с актрисой Ириной Мирошниченко

В понедельник в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова простились с Ириной Мирошниченко. Актриса умерла 3 августа в возрасте 81 года в больнице, куда попала несколькими днями ранее. На церемонии прощания вспоминали, что госпожа Мирошниченко была «из актрис, являвшихся примером для целого поколения женщин». А еще — что «Ирина Петровна любила театр, и он отвечал ей взаимностью»

Гроб с телом Ирины Мирошниченко выносят под аплодисменты из здания Московского художественного театра

Гроб с телом Ирины Мирошниченко выносят под аплодисменты из здания Московского художественного театра

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Гроб с телом Ирины Мирошниченко выносят под аплодисменты из здания Московского художественного театра

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прощание с Ириной Мирошниченко проходило на Основной сцене МХТ имени Чехова — в театре, где актриса служила почти 60 лет. Утром у здания выстраивалась очередь почитателей ее таланта: люди в черном старались скрыться в тени от палящего солнца. Гражданская панихида должна была начаться в 11 часов, но к этому времени зал еще был почти пустым — только телеоператоры толпились в проходах. Гроб с телом актрисы возвышался на сцене, окруженный букетами.

Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса. В 1961 году поступила в школу-студию МХАТ на курс В. П. Маркова. Еще во время учебы актриса дебютировала в кино — в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». После окончания института в 1965 году была принята в тогда еще объединенный МХАТ, после распада театра осталась в МХТ имени Чехова, в котором служила до самой смерти. Широкой публике она известна по ролям в фильмах «Андрей Рублев», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня». В 1990- е актриса также попробовала себя в роли певицы и записала несколько альбомов.

Церемонию прощания начал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он долго пытался настроить шипевший микрофон — впрочем, ему, как актеру, не составило труда говорить со сцены без звукоусиления. Так, перекрывая шум в зале, он зачитал правительственные телеграммы. Соболезнования выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минкульта Ольга Любимова. От себя господин Золотовицкий добавил, что «Ирина Петровна была смыслом этого пространства» — и напомнил, что на творческих вечерах и встречах она «всегда старалась говорить не о себе, а о том, как жизнь сводила ее с прекрасными коллегами».

«Техника ломается и барахлит… Просто она, как и я, не может поверить, что ее нет»,— заметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Она сопротивлялась всем своим недугам очень мощно. И каждый раз, когда она смеялась, казалось, что все нормально,— продолжил господин Швыдкой.—

Быть актрисой — это постоянно доказывать всем, что ты сильная, никому не завидуешь. И это получалось у нее все 60 лет. Пока мы помним — Вы живы! Простите за все и до встречи!»

Нынешний худрук МХТ Константин Хабенский вспомнил, что актриса всегда дарила подарки людям, которым симпатизировала. «Она приходила ко мне всегда с ними. Мы много обсуждали театральную молодежь, говорили о реставрации спектаклей на сцене театра»,— рассказывал господин Хабенский. Также он вспомнил, как прошлой осенью в МХТ прошел юбилей актрисы, который «она сама режиссировала». «Это был большой праздник. Потом она перестала появляться в театре. Видимо, не могла позволить себе, пользуясь словами Экзюпери, “показаться на публике растрепанной”»,— предположил господин Хабенский.

Какой запомнили Ирину Мирошниченко

Выступавшие постоянно вспоминали улыбку актрисы и ее привычку делиться только положительными эмоциями — «никогда не принося в театр, бывший ей домом» негатив. Также все отмечали, что актриса ни разу не была замешана в интригах и «не сказала ни одного плохого слова о коллегах». «Пусть меня простят остальные женщины, но Ирина Петровна была иконой этого театра, даже его витриной, а ее талант — неоспорим»,— заметил на панихиде народный артист России Лев Лещенко. Актриса Марина Зудина — вдова предыдущего худрука МХТ Олега Табакова — отметила, что Ирина Мирошниченко была «из актрис, являвшихся примером для целого поколения женщин»: «Моя мама хотела прическу как у Вас, платье». Также госпожа Зудина срывающимся голосом добавила, что Ирина Мирошниченко «попадет в рай» и там «обязательно встретится» с Олегом Табаковым: «Передайте Олегу Павловичу, как мы его любим и как нам его не хватает. А теперь будет еще не хватать и Вас».

Актер и театральный педагог Авангард Леонтьев вспоминал, как «любовался выпускницей Ирочкой», будучи первокурсником школы-студии МХАТ.

«Это было поколение актеров, которых учили по заветам основателей театра,— сказал господин Леонтьев.— Они должны были не только играть правильно, но и в коридорах и гримерных правильно общаться». Его мысль продолжил худрук Театра наций Евгений Миронов: «Ирина Петровна не только работала по системе Станиславского — она жила по системе Станиславского». Также господин Миронов поблагодарил актрису за поддержку, которую она всегда оказывала молодым актерам, в том числе когда-то и ему самому. И добавил, что «Ирина Петровна любила театр, и он отвечал ей взаимностью».

Фотогалерея

Ирина Мирошниченко и ее роли

Предыдущая фотография
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа

Фото: РИА Новости / Израиль Озерский

Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова»

Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова»

Фото: РИА Новости

Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве»

Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве»

Фото: ТАСС

В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой

В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой

Фото: РИА Новости / В. Кречет

В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине

В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года

В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев

Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив»

В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь» &lt;br> На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter

«Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь»
На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы &lt;br> На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter

В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы
На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит»

«Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены &lt;br> На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел»

В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены
На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»&lt;br> Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни

«Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»
Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 13

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа

Фото: РИА Новости / Израиль Озерский

Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова»

Фото: РИА Новости

Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве»

Фото: ТАСС

В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой

Фото: РИА Новости / В. Кречет

В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь»
На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы
На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены
На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»
Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Смотреть

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский вспомнил на церемонии, что у актрисы «все же была попытка расстаться с театром». «30 лет назад ее позвали возглавлять комитет по культуре города Москвы, это важная и ресурсная позиция,— рассказал чиновник.— Но она всего несколько месяцев проработала и вернулась обратно в театр. Привычка полностью отдаваться работе помешала ей остаться на такой должности».

К 12 часам основная сцена МХТ все-таки оказалась заполнена — довольно пожилыми людьми. Они перешептывались о том, каким «великим был старый театр»; конечно, сокрушались, что «сейчас он уже совсем не тот». Игорь Золотовицкий вновь вышел на сцену и поблагодарил присутствующих: «Нам было волнительно, что лето, жара, отпуска. Но вы все-таки пришли. Это для нее самое большое счастье — полный зал!»

Руководитель Школы-студии МХАТ отметил, что все студенты мечтают быть похожими на актеров поколения Ирины Мирошниченко: «Мы пониже и пожиже, но все равно стремимся, хотя этому не научиться ни на каких уроках и предметах».

«Прости. И… мы тебя любим!» — завершил господин Золотовицкий и пригласил гостей выйти к дверям театра.

Собравшиеся плотным потоком устремились на улицу, обсуждая вполголоса церемонию. Пожилой мужчина, удивленно озирая толпу, замечал попутчице: «Как неожиданно, что пришло больше женщин. Я думал, что мужчин будет больше. На Ирочку всегда ходили именно они — красоткой любоваться». Люди высыпали на Камергерский и образовали довольно плотный коридор. Уже не стремясь спрятаться от солнца, они толпились от входа в театр до памятника основателям МХТ Станиславскому и Немировичу-Данченко. Гроб торжественно пронесли к катафалку. На несколько минут переулок наполнился бурными аплодисментами, полностью заглушившими музыку с веранд соседних ресторанов.

После отпевания в храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Полина Ячменникова

Фотогалерея

Прощание с Ириной Мирошниченко

Предыдущая фотография
Церемония прощания прошла в МХТ имени Чехова, где актриса служила с 1965 года

Церемония прощания прошла в МХТ имени Чехова, где актриса служила с 1965 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гроб с телом артистки был установлен на Основной сцене театра

Гроб с телом артистки был установлен на Основной сцене театра

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певец Лев Лещенко на церемонии прощания: «Хочется прикоснуться к ней, стать на колени. Сегодня мы все стоим на коленях перед этой блистательной актрисой»

Певец Лев Лещенко на церемонии прощания: «Хочется прикоснуться к ней, стать на колени. Сегодня мы все стоим на коленях перед этой блистательной актрисой»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости церемонии прощания

Гости церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий рассказал, что запомнил Ирину Мирошниченко «красавицей, умницей», которая «соответствовала этому и душевно»

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий рассказал, что запомнил Ирину Мирошниченко «красавицей, умницей», которая «соответствовала этому и душевно»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с Ириной Мирошниченко

Церемония прощания с Ириной Мирошниченко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил жизненную силу, энергию и улыбчивость актрисы. «Всякий раз, когда она появлялась, было ощущение, что все нормально, все в порядке, жизнь продолжается»,— вспоминал он

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил жизненную силу, энергию и улыбчивость актрисы. «Всякий раз, когда она появлялась, было ощущение, что все нормально, все в порядке, жизнь продолжается»,— вспоминал он

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст у гроба актрисы

Генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст у гроба актрисы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Художественный руководитель МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский говорил про инициативность и энергичность Ирины Мирошниченко, ее желание радовать импонировавших ей людей «подарочками»

Художественный руководитель МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский говорил про инициативность и энергичность Ирины Мирошниченко, ее желание радовать импонировавших ей людей «подарочками»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Марина Зудина на церемонии произнесла трогательную речь, в которой выразила признательность актрисе за доброе отношение к ее семье и назвала примером для подражания

Актриса Марина Зудина на церемонии произнесла трогательную речь, в которой выразила признательность актрисе за доброе отношение к ее семье и назвала примером для подражания

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Депутат Московской городской думы, художественный руководитель «Театра Луны» Евгений Герасимов (слева)

Депутат Московской городской думы, художественный руководитель «Театра Луны» Евгений Герасимов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов вспоминал про азарт Мирошниченко, ее открытость ко всему новому в профессии и позитивный настрой

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов вспоминал про азарт Мирошниченко, ее открытость ко всему новому в профессии и позитивный настрой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский рассказал, что за свою жизнь Ирина Мирошниченко достойно прошла испытание и славой, и властью: 30 лет назад она несколько месяцев возглавляла московский комитет по культуре, но решила, что «это не ее»

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский рассказал, что за свою жизнь Ирина Мирошниченко достойно прошла испытание и славой, и властью: 30 лет назад она несколько месяцев возглавляла московский комитет по культуре, но решила, что «это не ее»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Министр культуры России Ольга Любимова на церемонии

Министр культуры России Ольга Любимова на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По традиции актрису проводили в последние путь под продолжительные аплодисменты

По традиции актрису проводили в последние путь под продолжительные аплодисменты

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сотни человек пришли проститься с артисткой, известной по участию в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня-2», а также многочисленными ролями в театре

Сотни человек пришли проститься с артисткой, известной по участию в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня-2», а также многочисленными ролями в театре

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Похоронена Ирина Мирошниченко на аллее актеров на Троекуровском кладбище

Похоронена Ирина Мирошниченко на аллее актеров на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 18

Церемония прощания прошла в МХТ имени Чехова, где актриса служила с 1965 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гроб с телом артистки был установлен на Основной сцене театра

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певец Лев Лещенко на церемонии прощания: «Хочется прикоснуться к ней, стать на колени. Сегодня мы все стоим на коленях перед этой блистательной актрисой»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий рассказал, что запомнил Ирину Мирошниченко «красавицей, умницей», которая «соответствовала этому и душевно»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с Ириной Мирошниченко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил жизненную силу, энергию и улыбчивость актрисы. «Всякий раз, когда она появлялась, было ощущение, что все нормально, все в порядке, жизнь продолжается»,— вспоминал он

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст у гроба актрисы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Художественный руководитель МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский говорил про инициативность и энергичность Ирины Мирошниченко, ее желание радовать импонировавших ей людей «подарочками»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Марина Зудина на церемонии произнесла трогательную речь, в которой выразила признательность актрисе за доброе отношение к ее семье и назвала примером для подражания

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Депутат Московской городской думы, художественный руководитель «Театра Луны» Евгений Герасимов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов вспоминал про азарт Мирошниченко, ее открытость ко всему новому в профессии и позитивный настрой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский рассказал, что за свою жизнь Ирина Мирошниченко достойно прошла испытание и славой, и властью: 30 лет назад она несколько месяцев возглавляла московский комитет по культуре, но решила, что «это не ее»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Министр культуры России Ольга Любимова на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По традиции актрису проводили в последние путь под продолжительные аплодисменты

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сотни человек пришли проститься с артисткой, известной по участию в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня-2», а также многочисленными ролями в театре

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Похоронена Ирина Мирошниченко на аллее актеров на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...