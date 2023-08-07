«Жила по системе Станиславского»

В понедельник в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова простились с Ириной Мирошниченко. Актриса умерла 3 августа в возрасте 81 года в больнице, куда попала несколькими днями ранее. На церемонии прощания вспоминали, что госпожа Мирошниченко была «из актрис, являвшихся примером для целого поколения женщин». А еще — что «Ирина Петровна любила театр, и он отвечал ей взаимностью»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гроб с телом Ирины Мирошниченко выносят под аплодисменты из здания Московского художественного театра

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Гроб с телом Ирины Мирошниченко выносят под аплодисменты из здания Московского художественного театра

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прощание с Ириной Мирошниченко проходило на Основной сцене МХТ имени Чехова — в театре, где актриса служила почти 60 лет. Утром у здания выстраивалась очередь почитателей ее таланта: люди в черном старались скрыться в тени от палящего солнца. Гражданская панихида должна была начаться в 11 часов, но к этому времени зал еще был почти пустым — только телеоператоры толпились в проходах. Гроб с телом актрисы возвышался на сцене, окруженный букетами.

Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса. В 1961 году поступила в школу-студию МХАТ на курс В. П. Маркова. Еще во время учебы актриса дебютировала в кино — в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». После окончания института в 1965 году была принята в тогда еще объединенный МХАТ, после распада театра осталась в МХТ имени Чехова, в котором служила до самой смерти. Широкой публике она известна по ролям в фильмах «Андрей Рублев», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня». В 1990- е актриса также попробовала себя в роли певицы и записала несколько альбомов.

Церемонию прощания начал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он долго пытался настроить шипевший микрофон — впрочем, ему, как актеру, не составило труда говорить со сцены без звукоусиления. Так, перекрывая шум в зале, он зачитал правительственные телеграммы. Соболезнования выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минкульта Ольга Любимова. От себя господин Золотовицкий добавил, что «Ирина Петровна была смыслом этого пространства» — и напомнил, что на творческих вечерах и встречах она «всегда старалась говорить не о себе, а о том, как жизнь сводила ее с прекрасными коллегами».

«Техника ломается и барахлит… Просто она, как и я, не может поверить, что ее нет»,— заметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Она сопротивлялась всем своим недугам очень мощно. И каждый раз, когда она смеялась, казалось, что все нормально,— продолжил господин Швыдкой.—

Быть актрисой — это постоянно доказывать всем, что ты сильная, никому не завидуешь. И это получалось у нее все 60 лет. Пока мы помним — Вы живы! Простите за все и до встречи!»

Нынешний худрук МХТ Константин Хабенский вспомнил, что актриса всегда дарила подарки людям, которым симпатизировала. «Она приходила ко мне всегда с ними. Мы много обсуждали театральную молодежь, говорили о реставрации спектаклей на сцене театра»,— рассказывал господин Хабенский. Также он вспомнил, как прошлой осенью в МХТ прошел юбилей актрисы, который «она сама режиссировала». «Это был большой праздник. Потом она перестала появляться в театре. Видимо, не могла позволить себе, пользуясь словами Экзюпери, “показаться на публике растрепанной”»,— предположил господин Хабенский.

Выступавшие постоянно вспоминали улыбку актрисы и ее привычку делиться только положительными эмоциями — «никогда не принося в театр, бывший ей домом» негатив. Также все отмечали, что актриса ни разу не была замешана в интригах и «не сказала ни одного плохого слова о коллегах». «Пусть меня простят остальные женщины, но Ирина Петровна была иконой этого театра, даже его витриной, а ее талант — неоспорим»,— заметил на панихиде народный артист России Лев Лещенко. Актриса Марина Зудина — вдова предыдущего худрука МХТ Олега Табакова — отметила, что Ирина Мирошниченко была «из актрис, являвшихся примером для целого поколения женщин»: «Моя мама хотела прическу как у Вас, платье». Также госпожа Зудина срывающимся голосом добавила, что Ирина Мирошниченко «попадет в рай» и там «обязательно встретится» с Олегом Табаковым: «Передайте Олегу Павловичу, как мы его любим и как нам его не хватает. А теперь будет еще не хватать и Вас».

Актер и театральный педагог Авангард Леонтьев вспоминал, как «любовался выпускницей Ирочкой», будучи первокурсником школы-студии МХАТ.

«Это было поколение актеров, которых учили по заветам основателей театра,— сказал господин Леонтьев.— Они должны были не только играть правильно, но и в коридорах и гримерных правильно общаться». Его мысль продолжил худрук Театра наций Евгений Миронов: «Ирина Петровна не только работала по системе Станиславского — она жила по системе Станиславского». Также господин Миронов поблагодарил актрису за поддержку, которую она всегда оказывала молодым актерам, в том числе когда-то и ему самому. И добавил, что «Ирина Петровна любила театр, и он отвечал ей взаимностью».

Фотогалерея Ирина Мирошниченко и ее роли Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа Фото: РИА Новости / Израиль Озерский Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова» Фото: РИА Новости Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве» Фото: ТАСС В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой Фото: РИА Новости / В. Кречет В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив» Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова «Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь»

На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы

На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото «Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит» Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены

На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Следующая фотография 1 / 13 Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа Фото: РИА Новости / Израиль Озерский Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова» Фото: РИА Новости Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве» Фото: ТАСС В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой Фото: РИА Новости / В. Кречет В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив» Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова «Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь»

На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы

На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото «Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит» Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены

На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Смотреть

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский вспомнил на церемонии, что у актрисы «все же была попытка расстаться с театром». «30 лет назад ее позвали возглавлять комитет по культуре города Москвы, это важная и ресурсная позиция,— рассказал чиновник.— Но она всего несколько месяцев проработала и вернулась обратно в театр. Привычка полностью отдаваться работе помешала ей остаться на такой должности».

К 12 часам основная сцена МХТ все-таки оказалась заполнена — довольно пожилыми людьми. Они перешептывались о том, каким «великим был старый театр»; конечно, сокрушались, что «сейчас он уже совсем не тот». Игорь Золотовицкий вновь вышел на сцену и поблагодарил присутствующих: «Нам было волнительно, что лето, жара, отпуска. Но вы все-таки пришли. Это для нее самое большое счастье — полный зал!»

Руководитель Школы-студии МХАТ отметил, что все студенты мечтают быть похожими на актеров поколения Ирины Мирошниченко: «Мы пониже и пожиже, но все равно стремимся, хотя этому не научиться ни на каких уроках и предметах».

«Прости. И… мы тебя любим!» — завершил господин Золотовицкий и пригласил гостей выйти к дверям театра.

Собравшиеся плотным потоком устремились на улицу, обсуждая вполголоса церемонию. Пожилой мужчина, удивленно озирая толпу, замечал попутчице: «Как неожиданно, что пришло больше женщин. Я думал, что мужчин будет больше. На Ирочку всегда ходили именно они — красоткой любоваться». Люди высыпали на Камергерский и образовали довольно плотный коридор. Уже не стремясь спрятаться от солнца, они толпились от входа в театр до памятника основателям МХТ Станиславскому и Немировичу-Данченко. Гроб торжественно пронесли к катафалку. На несколько минут переулок наполнился бурными аплодисментами, полностью заглушившими музыку с веранд соседних ресторанов.

После отпевания в храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Полина Ячменникова