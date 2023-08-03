Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Разная и неотразимая

Умерла Ирина Мирошниченко

В московской больнице на 82-м году жизни умерла великая Ирина Мирошниченко, актерский диапазон которой был столь же фантастичен, как ее красота.

Ирина Мирошниченко на съемках «Дяди Вани» Андрея Кончаловского (1970)

Ирина Мирошниченко на съемках «Дяди Вани» Андрея Кончаловского (1970)

Фото: П. Артемьев / РИА Новости

Ирина Мирошниченко на съемках «Дяди Вани» Андрея Кончаловского (1970)

Фото: П. Артемьев / РИА Новости

Московским полднем 1965 года в знаменитом среди богемы кафе «Националь» некий пижон слишком пристально загляделся на не менее, чем он, модную девушку («я такая: джинсы, рубашка, сильно накрашена»), попивавшую в обеденный перерыв кофе с пирожным. Заметив его взгляд, статная блондинка фыркнула и продемонстрировала пижону обручальное кольцо на пальце: тогда она была замужем за знаменитым драматургом, автором театральной ленинианы Михаилом Шатровым. Назавтра девушку вызвал на «Мосфильм» тот самый пижон, оказавшийся Андреем Тарковским,— пробоваться на крохотную, но важнейшую для фильма «Андрей Рублев» (1966) роль Марии Магдалины.

«Как вы увидели во мне Марию?» — спросит потом у режиссера Ирина Мирошниченко. Ответ был: «У вас иконописное лицо».

К тому времени дочь младшего политрука Петра Вайнштейна, работавшего после демобилизации завхозом в медицинских учреждениях, и Екатерины Мирошниченко, ученицы Таирова и сотрудницы «Москонцерта», уже закончила Школу-студию МХАТа и репетировала под руководством Бориса Ливанова первую «роль со словами» в театре своей жизни. Великий старик приметил ее, мчащуюся по мхатовской лестнице, и приветствовал словами: «Вы что, с цепи сорвались?» Бег по лестнице сопровождал звон пояса-цепи на привезенном Шатровым из Италии платье.

Был у нее и киноопыт. За эпизодическую роль сестры Кольки (Никита Михалков) в «Я шагаю по Москве» (1963) Георгия Данелии — там она зашивала брюки Колькиному приятелю и обзывала брата идиотом — ее уже было выгнали из Школы-студии, но ограничились строгим выговором: студентам строго-настрого запрещали играть в кино. Фильм Антона Тимонишина «Их знали только в лицо» (1966) уже сделал ее звездой и настоящей секс-бомбой. В героическом триллере она играла разведчицу, работающую в оккупированной Одессе под маской ресторанной певички.

Она могла бы и дальше эксплуатировать на экране свою русалочье-казачью внешность, но была для этого слишком талантлива и умна.

Тарковский разглядел в ней возвышенную чистоту, неуязвимую ни перед какой жизненной грязью. Но и у Тимонишина она играла именно что жертвенную чистоту, вынужденную в силу трагических обстоятельств войны притворяться своей противоположностью.

Недаром несколько ролей Мирошниченко сыграла именно в фильмах о разведчицах, живущих двойной жизнью. Лучшей из них она считала роль латиноамериканской подпольщицы Марии в фильме ее второго мужа, гениального Витаутаса Жалакявичюса, «Это сладкое слово — свобода!» (1972). Но ее звездный час в жанровом кино — роль Марины Сурицкой в «Миссии в Кабуле» (1970) Леонида Квинихидзе. Беженка, преодолевшая с мужем-офицером путь из «Совдепии» в Афганистан, демонстрируя невероятные ноги, достойные Марлен Дитрих, но измученные дорогой, давала хозяйке борделя, предложившей ей работу, высокомерно-аристократический отлуп. Зритель замирал: как же, такая красота, и против нас. Финал успокаивал: Марина оказывалась чекисткой, приносящей себя опять-таки в жертву, только не христианской, а красной вере.

Актерский диапазон Мирошниченко сравним разве что с диапазоном Олега Янковского: она тоже все могла на сцене и на экране.

Во МХАТе, где сыграла десятки ролей, была прежде всего чеховской героиней. Ольга, а затем Маша в «Трех сестрах». Маша, а затем Аркадина в «Чайке». Раневская в «Вишневом саду». Но в кино с Чеховым встретилась лишь однажды — в «Дяде Ване» (1970) Андрея Кончаловского. Хотя играла в театре и аристократок Карамзину и Фикельмон в «Медной бабушке» Леонида Зорина, и эсэровскую фанатичку Спиридонову в «Шестом июля» Шатрова, и трагическую Серафину в «Татуированной розе» Теннесси Уильямса в постановке Романа Виктюка.

В кино ее талант развернулся еще щедрее. Деревенская баба, солдатская вдова из разоренной деревни в трагическом дебюте Николая Губенко «Пришел солдат с фронта» (1971). Деловая женщина, начальница заводского планового отдела, вступившая в безнадежную любовную связь, в производственной драме Виктора Соколова «Здесь наш дом» (1973). Изысканная и суровая актриса Мария Андреева, жена Максима Горького, в историко-революционном «Доверии» (1975) Виктора Трегубовича. Мать влюбленной в одноклассника школьницы Кати в нашумевшей драме о подростковой любви Ильи Фрэза «Вам и не снилось» (1980). Всегда разная. Всегда — неотразимая. Всегда — убедительная.

Мирошниченко позволяла себе и похулиганить. Играла в заведомом трэше. Пародировала иных своих героинь.

Например, в безумном молдавском триллере Ионы Скутельника «Агент секретной службы» (1978), где была агентом ЦРУ Лидией Флори, она же Мария Валуце, прикинувшейся фольклористкой, чтобы совратить и завербовать наивного скрипача. Или в «Тайнах мадам Вонг» (1986) Степана Пучиняна, где сыграла ни больше ни меньше, как королеву пиратов Тихого океана. Одно ее присутствие облагораживало незамысловатые поделки.

И еще была у Мирошниченко одна особенность, радикально отличавшая ее от многих коллег по цеху. Что в мемуарах, кажущихся нелепо беззаботными, что в интервью, она никогда не позволила себе ни одного недоброго слова ни о коллегах, ни о режиссерах, ни о мужьях. Хотя основания позлословить по тому или иному поводу у нее были. Но она оставалась преисполненной благодарностью жизни, подарившей ей актерское счастье.

Михаил Трофименков

Фотогалерея

Ирина Мирошниченко и ее роли

Предыдущая фотография
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа

Фото: РИА Новости / Израиль Озерский

Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова»

Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова»

Фото: РИА Новости

Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве»

Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве»

Фото: ТАСС

В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой

В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой

Фото: РИА Новости / В. Кречет

В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине

В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года

В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев

Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив»

В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь» &lt;br> На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter

«Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь»
На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы &lt;br> На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter

В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы
На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит»

«Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены &lt;br> На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел»

В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены
На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»&lt;br> Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни

«Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»
Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 13

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа

Фото: РИА Новости / Израиль Озерский

Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова»

Фото: РИА Новости

Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве»

Фото: ТАСС

В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой

Фото: РИА Новости / В. Кречет

В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь»
На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы
На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены
На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»
Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Смотреть

  • Газета «Коммерсантъ» №141 от 04.08.2023, стр. 11

Темы:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...