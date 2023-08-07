На 48-м году жизни скончался директор воронежского АО «КБХА» Сергей Ковалев. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев, назвав сметь господина Ковалева внезапной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вся его трудовая биография была связана с нашими мехзаводом и КБХА. Он внес значительный вклад в развитие космической отрасли, укрепление промышленного и репутационного потенциала Воронежской области»,— считает глава региона.

Сергей Ковалев родился в 1975 году в Воронеже. Закончил ВГУ по специальности менеджер-экономист. Кандидат технических наук. На Воронежском механическом заводе (ВМЗ) начал работать сразу после окончания вуза в 1997 году, прошел путь от экономиста по планированию до директора по экономике и финансам, в 2018 году возглавил предприятие. В 2019-м году стал директором объединенной структуры ВМЗ и КБХА — АО «Конструкторское бюро химавтоматики».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте